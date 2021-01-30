«Он ее душил, она кричала: мама, мамочка!»: Отец выпавшей из окна в Мурино девушки сам расследовал ее смерть, чтобы доказать СКР, что это убийство

Родители девушки сами нашли видео ее избиения Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти родители погибшей 22-летней Ксении Шеренговской продолжают добиваться объективного расследования смерти своей дочери. Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 января во Всеволожском районе Ленобласти в Мурино. Девушка насмерть выпала из-за окна после того, как ее жестоко избил возлюбленный по имени Алексей. Дело по статьей "Убийство" возбудили спустя четыре дня, когда эта история попала в СМИ.

Поначалу, как говорит отец девушки, следователь СУ СКР по Ленобласти не хотел с ними общаться, не давал лист для заполнения заявления от отца, который узнал подробности трагедии от соседей. Следователь, по словам мужчины, уверял, что все произошедшее - не преступление. Но родители нашли видео, как незадолго до гибели Ксении Алексей жестоко избивает ее в лифте и тащит в квартиру.

Следователь на вопрос - изъяли ли они камеры, посоветовал не учить его работать Фото: СОЦСЕТИ

- Мне до сих пор неизвестно, что там произошло, - пожаловался "КП-Петербург" отец Ксении Николай. - После общественного резонанса мне позвонил Следственный комитет Москвы. И вот только после этого, через полтора-два часа следователь следственного отдела по городу Всеволожск СУ СКР по Ленобласти, который изначально занимался проверкой. Я был уже в курсе. Я у него спросил - задержан ли подозреваемый, он мне сказал - нет. Я спросил - он может и дальше гулять на улице? Следователь не смог вразумительно ответить, сказал что-то вроде того, что не учите меня работать. Он предлагал приехать сегодня, но я не мог, у меня сегодня день похорон.

Ксения начала жить с Алексеем несколько месяцев назад, поэтому ее родители даже не успели с ним познакомиться.

Был ли это несчастный случай или убийство - неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

- Она не успела нас лично представить друг другу, - поясняет отец девушки. - Но она каждый день созванивалась с мамой, радовалась, что устроилась работать в новый магазин. Она там два дня только была. Дочка в день смерти сказала, что она счастлива, что по случаю ее устройства будет маленький корпоратив.

На этот корпоратив и пришел забирать ее Алексей.

- Они отдыхали, Ксюша не хотела уходить. Она как предчувствовала. Но он настаивал, - вздыхает глава семейства. - Вы видели видео, как они к подъезду подходили, это мы нашли, не следователь. Он ее тащил. Наша соседка была на балконе, она видела, как она вырывалась, он ее, вроде как, душил, дочка кричала: "Мама, мамочка!". Они поднялись на лифте, она пыталась уйти от него, он ее вытолкал и потащил. Соседи говорят, что в их квартире творился кошмар - крики, он ее прямо сильно избивал.

Ксения недавно начала жить со своим новым парнем Фото: СОЦСЕТИ

Однако следователь, по словам отца, не хотел принимать добытые родственниками улики.

- Со мной следователь СУ СКР по Ленобласти во Всеволожске даже разговаривать не хотел, - недоумевает отец Ксении. - Я просил дать листочек, чтобы написать заявление, мы ведь обошли соседей, узнали много информации. Я просил его изъять записи с камер наблюдения. На что он мне в кабинете сказал - не учите меня работать, это не преступление, вы живете в Мурино, это криминальный район. Он начал заниматься только тогда, когда это получило резонанс в Москве.

Сейчас в СУ СКР по Ленобласти сухо отрапортовали, что возбудили уголовное дело.

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