Собчак беднее Бузовой, а Прусикин мыслит, как женщина: Ученые через нейросети узнали, что скрывают звездные аккаунты

По мнению искусственного интеллекта, Ольга Бузова - богатая студентка, у которой есть фанаты в США Фото: СОЦСЕТИ

Даже если вы солидный мужчина в самом расцвете сил, ваш аккаунт в соцсетях может выглядеть, как страничка инфантильного студента. И зависит это в большей степени не от того, что вы публикуете, а от того, как подаете материал. Профессор факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Александр Фарсеев разработал уникальное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта анализирует аккаунты и дает полное представление о том, как воспринимает человека интернет-сообщество и кто составляет его основную аудиторию. «Комсомолка» попросила Александра прогнать через программу странички Ксении Собчак, Ольги Бузовой, Артема Дзюбы и Ильи Прусикина. Результаты получились весьма забавными.

Программа показывает состав аудитории, ее предпочтения и местонахождение

СМАЙЛИКИ ПОКАЖУТ

Суть проекта, разработанного Александром, состоит в том, чтобы крупные компании могли, во-первых, проанализировать аудиторию соцсетей и эффективно настроить рекламу, во-вторых, подобрать подходящего блогера, чтобы начать с ним сотрудничать. В обоих случаях анализ профилей в интернете проводит искусственный интеллект.

- Анализ аккаунтов проходит в считанные секунды, куда больше времени занимает подготовка, - поясняет ученый. – К примеру, чтобы проверить предложенных вами блогеров, мы запустили модель искусственного интеллекта которая работает на основе данных из социальных сетей, таких как аватары, фотографии, текст. На их основании мы можем выяснить, допустим, экстраверт человек или интроверт. Об этом прекрасно расскажут ошибки в словах, смайлики, цвета на снимках и фильтры, которые применяет пользователь.

Один из разработчиков программы Александр Фарсеев Фото: из личного архива

Выводы после таких проверок получаются довольно любопытные. По словам Александра, интроверта зачастую выдают структурированные, грамотные, хорошо оформленные посты. Экстраверт же чаще делает спонтанные публикации, сопровождая текст множеством смайликов и восклицательных знаков.

- Интересный факт - люди с лишним весом делают больше ошибок в словах, нежели те, у кого этих проблем нет, - говорит Александр. – И не нужно смеяться, что они будто бы не попадают по клавиатуре пухлыми пальцами. Дело здесь скорее в том, что эти люди меньше склонны к дисциплине и потому ошибаются. Еще одно занятное наблюдение: оказывается, пользователи, способные к лидерству, чаще употребляют в постах местоимение «мы», а люди ведомые – «я».

На основании публикаций Ильи Прусикина компьютер решил, что артист мыслит, как женщина Фото: СОЦСЕТИ

ДАЖЕ ТРАМП ВЫГЛЯДИТ, КАК ХОЛОСТЯК

По нашей просьбе ребята из команды Александра проанализировали профили в Инстаграме Ольги Бузовой, Ксении Собчак, Ильи Прусикина и Артема Дзюбы. Бесплатно. Удивительно, но всех, кроме недавно угодившего в скандал игрока «Зенита», нейросеть определила как студентов в возрасте до 20 лет. Дзюбе же, по мнению компьютера, около 30. Более того, несмотря на то, что половина блогеров точно люди семейные, в соцсетях все четверо выглядят как одиночки.

- Дональда Трампа наша программа тоже показала холостяком, хотя он-то уже давно женат, - поясняет Александр. - А все это из-за того, что публичные люди специально позиционируют себя в соцсетях как одиночки. Потому что иначе они могут растерять часть аудитории.

Нейросеть сочла, что доход Собчак меньше, чем у Бузовой Фото: СОЦСЕТИ

Что касается подписчиков наших блогеров, то в основном это студенты, которые интересуются модой, шопингом и сферой красоты. Компьютер нашел поклонников Бузовой – в Латвии и США, Собчак – на Кубе, Прусикина – в Черногории, Дзюбы – в Казахстане и Португалии. Более того, нейросеть на основании постов и фотографий смогла проанализировать доходы наших «клиентов». Так, самой богатой оказалась Бузова, чуть беднее – Дзюба, а скромнее всех, по мнению компьютера, живут Прусикин и Собчак.

- У Бузовой на странице больше фотографий и постов со светских мероприятий, Собчак же в основном пишет про политику и какие-то проблемы. Поэтому искусственный интеллект и решил, что денег у нее меньше, - говорит Александр. – И если бы нам нужно было распределит ь на основании этого рекламу, то Бузовой бы приходили luxury-предложения, а Собчак – что-то попроще.

Из всех блогеров Артем Дзюба, по мнению программы, самый зрелый. А еще у него есть поклонники в Казахстане Фото: СОЦСЕТИ

По темпераменту компьютер разделил блогеров так: Собчак и Прусикина счел интровертами, а Бузову и Дзюбу – экстравертами. Проанализировала программа и образ мышления селебрити. У всех, кроме солиста Little Big, он не отличается от пола. Прусикин же, по мнению нейросети, мыслит скорее как женщина, нежели как мужчина.

Приложение анализирует фотографии, тексты и даже обращает внимание на количество восклицательных знаков и смайликов

P.S.

Однако о жизни знаменитостей мы знаем не только из их интернет-аккаунтов. И даже если особо не копаться, отличие реальной картины от образа в соцсетях очевидно. В интернете блогеры кажутся моложе, свободнее и потому – ближе к своим подписчикам. Наверное, именно это и есть одна из причин миллионной аудитории. Кстати, Александр придумал и бесплатную версию программы, чтобы каждый мог проверить свой инстаграм-аккаунт.