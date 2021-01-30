Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 января 2021 года: Долгожданное смягчение ограничений и рекордные темпы вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 30 января 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние и самые актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 30 января 2021 года. За прошлый день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 2284 человек. В Комздраве хвалят выросшие в 2 раза темпы вакцинации населения. Для сравнения, если неделю назад прививку делали ежесуточно 3,5 тысячам горожан, то теперь – больше 7 тысячам. Новая крупная партия вакцины должна поступить в Северную столицу уже 1 февраля.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 329 444 человек. Умерли от инфекции 9622 горожан (+51 за сутки), а выздоровели 225 640 (+3628), - передают свежие данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Дождались! Смольный официально снял ряд ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге, причем уже с 30 января, чтобы горожане в ощущении практически полной свободы начали выходные. В списке есть послабления для кафе, баров и ресторанов, которые теперь могут работать круглосуточно. Наконец-то открываются аквапарки, зоопарки и океанариум. А стадионы разрешат заполнять наполовину. Полный список отмененных ограничений доступен по ссылке в отдельном большом материале, где указаны и некоторые продленные запреты вроде масочного режима.

Добавим, что эпидситуация по-прежнему улучшается – число госпитализаций и больных коронавирусом падает. Однако в Смольном просят соблюдать простейшие меры безопасности, чтобы вторая волна пандемии поскорее сгинула.

В Ленобласти эпидситуация по-прежнему стабильная. За прошлый день в области заболели 224 человек (30 042 всего). Выздоровели 30 265 (+223) жителей региона, а умерло 407 (+12).