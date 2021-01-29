Темпы вакцинации от коронавируса выросли вдвое за неделю в Петербурге

Объемы вакцинации от коронавируса выросли в 2 раза за неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Объемы вакцинации от коронавируса выросли вдвое за уходящую рабочую неделю в Санкт-Петербурге. Это отметил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, первый компонент прививки сделали уже чуть более 56 тысяч горожан. Полный цикл вакцинации, то есть в два этапа, пока закончил 9691 человек.

- За минувшие сутки мы вакцинировали более 7700 пациентов. Еще неделю назад эта цифра составляла порядка 3,5 тысячи человек. Удалось нарастить мощность. В городе работают 89 пунктов вакцинации в госучреждениях и еще 5 – в частных медорганизациях. С 1 февраля включится в работу еще 4 частных медучреждения. Так что сегодняшние успехи – не предел, - сообщил руководитель Комздрава в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, Смольный отменил ряд ограничений по инфекции с 30 января. Однако некоторые запреты все же остались, например, обязанность носить маски в общественных местах.