Снежки, краска против силовиков и пистолет: В Петербурге во время столкновений на незаконном митинге пострадал полицейский

В Петербурге столкновения с полицией Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге незаконный митинг 31 января оказался куда более эмоциональным, чем неделей ранее. Если в прошлый раз стычки с полицией были единичны, то сейчас сотрудники МВД, ОМОН и Росгвардии оказались в гуще событий, где некоторые перешли к провокациям. Задержания начались, когда толпа начала шествие по центру города. Как передает корреспондент "КП-Петербург", силовики начали теснить толпу. Та ответила снежками по головам полиции и ОМОН.

Толпа прошла от ТЮЗа к Сенной площади. В этот момент силовики начали задерживать особо активных протестующих. Когда одного из мужчин схватили полицейские, толпа набросилась на них и попыталась отбить задержанного. В полицию полетели снежки и красная краска, которую позже в соцсетях начали выдавать за кровь пострадавших протестующих.

Полиция пресекает провокации Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы остановить набросившихся на сотрудников полиции, один из силовиков охладил пыл провокаторов, достав табельное оружие. Выстрела не последовало, толпа стала отступать. Однако, как передают силовики, один из полицейских все же пострадал во время протестов.

Один из полицейских пострадал Фото: Артем КИЛЬКИН

- Один из сотрудников полиции пострадал во время несанкционированной акции в центре Петербурга, - сообщил источник "КП".

Еще один из провокаторов напал на полицейских со спины. Ударив силовика, он убежал, скрывшись в толпе.

Сейчас толпа движется обратно к ТЮЗу. Полицейские продолжают пресекать провокации.

Полицейские перекрывают места, где проходит незаконная акция Фото: Артем КИЛЬКИН

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