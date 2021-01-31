На сотрудника ОМОН напали во время незаконной акции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали одного из участников незаконного митинга, который несколько раз ударил сотрудника ОМОН. Нападение произошло на Пионерской площади, когда силовик обеспечивал порядок на несанкционированной акции протеста. Мужчина несколько раз ударил работника Росгвардии кулаком по голову. Судя по всему, речь идет о протестующем, который напал сзади, а после нескольких ударов сразу же сбежал в толпу прятаться.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержан мужчина, - сообщили в ГСУ СКР по Петербургу. - Возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

На незаконном митинге были провокаторы Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи сообщают, что пострадавший ОМОНовец получил телесные повреждения. Сейчас силовики решают вопрос о предъявлении обвинения мужчине и его аресте.

Силовики проводили задержания Фото: Артем КИЛЬКИН

- ГСУ СК России по Санкт-Петербургу напоминает об уголовной ответственности за применение насилия и оскорбления представителей власти, а также предостерегает о недопустимости участия в несанкционированных митингах, - поделились в СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снежки, краска против силовиков и пистолет: В Петербурге во время столкновений на незаконном митинге пострадал полицейский

Градус незаконной акции в Северной столице накаляется из-за провокаторов (подробности)

Рэпера Оксимирона отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге

Ранее музыканта задержали во время несанкционированного митинга (подробности)

В Петербурге задержан участник незаконного митинга, побивший сотрудника ОМОН

Подозреваемый несколько раз ударил силовики по голове (подробности)