Артем Дзюба победил коронавирус и возобновил тренировки в «Зените»

Артем Дзюба вернулся в "Зенит" после коронавируса. Фото: СОЦСЕТИ

Нападающий футбольного клуба Зенит Артем Дзюба поборол коронавирус и вновь присоединился к команде. После первой тренировки спортсмена переполняли эмоции и он записал трогательное видео в своем Инстаграм.

- Безумно счастлив вернуться в команду, - признался Дзюба. - Очень соскучился по ребятам, по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю. По крайней мере сейчас - может быть, когда-то это и изменится. Впереди еще две тренировки. Нужно нагонять, наверстывать упущенное.

Нападающий также поблагодарил всех фанатов, которые поддерживали его в непростой период в его жизни и профессиональной карьере.

- Хотел бы всех поблагодарить за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за вашу теплоту, потому что очень много людей писали, волновались, - признался футболист. - Мне очень-очень приятно. Я это очень ценю. Берегите себя, потому что болезнь непростая. И хочу поблагодарить всех врачей. Они действительно золотые люди.

Напомним, в последнее время на Артема Дзюбу валятся неприятности одна за другой. Сначала в сеть утекло его интимное видео - и тут же спровоцировало скандал на всю страну. Потом футболист заразился коронавирусом - и хотя чувствовал он себя нормально, болезнь не дала ему принять участие в тренировочных сборах "Зенита" в Дубае. Однако теперь у Дзюбы вроде бы все налаживается - надеемся, так будет всегда.

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