«Спутника V» хватит на один день: Почему в Ленобласти остановили вакцинацию от коронавируса и что теперь делать

Последние дозы вакцины в Ленинградской области, скорее всего, уйдут в течение одного дня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с вакциной от коронавируса в Санкт-Петербурге в последнее время заметно улучшилась: один за другим в Северную столицу поступило сразу два комплекта препарата в общей сложности более чем на 100 000 доз. А вот в соседней Ленобласти пока что все не так радужно: «Спутника V» на всех желающих не хватает, а очередь из желающих поставить прививку растягивается на многие дни. В ситуации разбиралась «Комсомольская правда».

ЗАПИСЬ «НА БУДУЩЕЕ»

Ленинградская область, как и большинство других регионов, включилась в процесс подготовки к массовой вакцинации с первых же дней. В регионе открыли 29 прививочных пунктов (все – на базе районных больниц), подготовили девять мобильных бригад, организовали запись населения через систему «Госуслуги». Однако потом начались сложности – вакцина, поставленная в регион министерством здравоохранения, стала стремительно иссякать.

В Санкт-Петербурге проблема с вакциной решилась. А вот о Ленобласти этого не скажешь. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На сегодняшний день у нас израсходовано более 97 % от всех поставок «Спутника V», - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь социального блока пресс-службы правительства Ленинградской области Ирина Сафонкина. – 9 342 дозы нам поставили, 9 072 человека уже успели привиться.

В сухом остатке получается 270 доз. Это катастрофически мало – и, скорее всего, все к моменту публикации этого текста уже успеет уйти. Особенно если учитывать, что реальный запрос населения почти в десять раз выше – когда вакцина была в наличии, прививочные пункты пропускали в общей сложности около 2 000 человек в сутки. Сейчас они не работают, но запись ведется – на будущее. В очереди на данный момент уже больше 10 000 человек – и это число растет с каждым днем.

- Я в марте улетаю, - жалуются жители области в телеграмм-чатах. - Пытаюсь хоть где-нибудь привиться. В Питере отказывают, предлагают походить по поликлиникам, в порядке живой очереди попробовать. Во Всеволожске записана в лист ожидания. Часто звоню, отвечают, нет вакцины.

Пока что прививочные пункты проводят ревакцинацию (вводят тем, кто уже привился, второй компонент вакцины) и ведут запись "на будущее". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«НУЖНО НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ»

Увы, но порадовать страждущих областному правительству пока особо нечем: переговоры о том, чтобы выделить Ленобласти еще несколько тысяч доз «Спутника V» ведутся вот уже на протяжении последних нескольких дней на самом высоком уровне. На данный момент, по информации пресс-службы правительства, достигнута договоренность о том, чтобы поставить в регион еще 8 820 комплектов препарата. Однако договоренность эта на данный момент «с открытой датой» - когда именно придет вакцина, неизвестно. Ориентировочный срок – эта неделя, с 1 по 7 февраля.

Выход в сложившейся ситуации один – экономить, настраивать систему так, чтобы препарат получили в первую очередь те, кому он нужнее всего. Поэтому когда вакцина все-таки придет, половину от нее (вне зависимости от объема поставки) распределят по районам, которые на данный момент находятся в «красной зоне». На данный момент их семь, но приоритет будет у тех, где ситуация самая напряженная: это Всеволожский (более 6 000 заболевших), Тихвинский и Гатчинский (более 1 500 и 4 000 заболевших соответственно). Остальное распределят по другим районным больницам.

Ситуация должна более-менее разрешиться в течение недели. Однако 50 % новой поставки разойдутся всего по трем районам - тем, где ситуация с эпидемией наиболее острая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Мы понимаем, что ситуация не из простых, - отмечают в пресс-службе правительства региона. – Но, поверьте, сейчас делается все, чтобы возобновить вакцинацию в кратчайшие сроки. К сожалению, все регионы России получают препарат на общих основаниях. Но как только он появится, мы сразу максимально известим об этом население. А пока нужно лишь набраться терпения.