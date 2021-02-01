«Подумала, что экскурсия и решила прибиться»: Мать 11-летней задержанной рассказала, как ее дочь оказалась на незаконной акции протеста в Петербурге

Школьница была доставлена в полицию с незаконной акции протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге во время незаконной акции протеста задержали 11-летнюю школьницу. Девочку, которая была в толпе без сопровождения взрослых, сразу же доставили в отдел, чтобы передать родителям. Когда в отделение приехала мама подростка, с ней провели профилактическую беседу. Как ребенок из Токсово оказался в гуще политических событий - узнала "Комсомолка".

- В тот день дочка отпросилась погулять около дома, хотела пойти на каток, я отпустила ее до 18.00, - пояснила "КП-Петербург" мама подростка Елена. - Но потом ее планы изменились, и она поехала в центр, чтобы пофотографировать достопримечательности. В Петербурге она увидела толпу, подумала, что это экскурсия и прибилась к ним, чтобы, как она говорит, потусить. А там уже был ОМОН. Всех увезли в отделение. Но она не специально пришла на митинг, вообще не в курсе была. Она в таком у меня не участвует и не следит за политикой - слишком мала еще.

Девочку уже передали родителям. Фото: СОЦСЕТИ

Школьница, по словам мамы, в отделении полиции не испугалась, - с ней там хорошо обращались.

- Сначала была со всеми, но потом ее отвели в отдельный кабинет, напоили чаем, угостили печеньем, - продолжает Елена. - Сейчас у нее тоже все хорошо. Нам прямых обвинений в митингах не предъявляли, только - за нарушение масочного режима.

По словам мамы, она была в шоке, узнав о том, что дочка одна уехала в город.

- Я даже не предполагала, что ребенок без разрешения может уехать в Петербург, я ей всегда доверяла, она гуляла спокойно. Такое первый раз у нас произошло, - удивляется Елена.

Подросток думала, что пришла на экскурсию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщил источник "КП", семья подростка благополучная, хоть родители и в разводе. Девочка постоянно видится с отцом, увлекается шахматами. Мама у нее работает фельдшером скорой помощи.

- Я вообще вне политики, - поясняет Елена. - Я была дома в Токсово, когда узнала о случившемся. У дочки с собой не было телефона, поэтому все думали, что она гуляет неподалеку.

Сейчас Елену с дочерью вызвали в СКР. Тем временем, детский омбудсмен Ленобласти заявила, что мать знала о том, что дочь поедет на митинг.

- По информации руководства школы, где учится задержанная на митинге в Санкт-Петербурге 31 января 11-летняя девочка, накануне по инициативе школы состоялась беседа с матерью по телефону. Женщину оповестили, что ее ребенок предполагает участвовать в несанкционированном митинге, предупредили об опасности для несовершеннолетней, а также ответственности родителей, - сообщила детский омбудсмен Тамара Литвинова. - Не исключено, что мать может быть привлечена к ответственности по статье 125 УК РФ о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетнего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Несанкционированная акция протеста в Санкт-Петербурге 31 января 2021. Главное

«Комсомолка» рассказывает, как прошла несанкционированная акция протеста в Санкт-Петербурге 31 января 2021 (подробности)