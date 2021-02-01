«Детям нечего делать на сомнительных акциях»: В Петербурге хотят создать родительские дружины

Папы должны будут следить за безопасностью детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Северной столицы предлагают вступить в родительские дружины. В городе начали формировать сообщество, задачей которого будет защищать детей от различных манипуляций и участия в сомнительных акциях. В состав новой организации должны войти отцы петербургских школьников.

- Мы думаем, что вся эта ненужная активность, беспорядки, к которым пытаются подключить наших детей, закончатся нескоро, - отметил председатель городского родительского комитета Михаил Богданов. – У нас уже есть костяк и мы хотим привлечь в наши ряды еще больше людей, у которых есть понимание, что детям нечего делать на незаконных мероприятиях. Но это только одна из проблем. Еще один важным момент – не допустить того, чтобы школьников привлекали к распространению наркотиков и зазывали делать закладки.

Ожидается также, что отцы-активисты будут работать в связке с правоохранителями, помогать им и дополнять их функционал. Более того, для родителей-дружинников планируют разработать специальные знаки различия.

- Конечно, у них должны быть какие-то опознавательные знаки, чтобы дети их не опасались, - поясняет Богданов. – Важной функцией отцов-активистов будет помогать детям в трудных ситуациях. Например, если ребенок оказался в неуправляемой толпе, аккуратно вывести его, сопроводить. Также планируется, что эти мужчины смогут проводить в классах, например, уроки труда и тем самым воспитывать мальчиков мужчинами. Ведь зачастую детям не хватает мужского воспитания, ребята предоставлены сами себе, а потому легко откликаются на призывы злоумышленников.

С предложением пополнить их ряды отцы-активисты уже обратились во все районные администрации. Сейчас ждут обратной связи. Ожидается, что в каждом районе будет свой актив, чтобы оперативно по звонку собираться и решать острые проблемы. По словам Михаила Богданова, уже на следующей неделе планируется определиться с кураторами родительских дружин. Всем, кто хочет вступить в актив, предлагают обратиться к классному руководителю своего ребенка.

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