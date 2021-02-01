Предчувствие третьей волны: Ученые рассказали, как незаконные акции протеста повлияют на эпидемию коронавируса

Люди опасаются, что массовые незаконные акции протеста ударят по заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовые незаконные акции протеста, развернувшиеся 23 и 31 января в крупных городах России (и в том числе в столицах – Москве и Санкт-Петербурге) пробудили к жизни уже улегшийся было страх перед «третьей волной» коронавируса. «Эпидемия и большие скопления людей ходят рука об руку!» - заявляли нам на протяжении чуть ли не всего прошлого года, и, следуя этой логике, вводили «жесткие» ограничения, закрывали кафе и рестораны, организовывали самоизоляцию и удаленку. Повторится ли прошлогодний сценарий на этот раз? Выясняла «КП-Санкт-Петербург».

Однозначной позиции по поводу того, сколько все-таки людей принимало участие в протестных акциях, до сих пор нет. Так, официальные источники заявляют о 4 000 митингующих в Москве и 2 000 в Петербурге 23 января, неофициальные – в том числе некоторые СМИ - поднимают планку до 20 000 и 10 000 соответственно. Сходятся же все в одном – людей было много. И чтобы это понять, достаточно просто взглянуть на фотографии с места событий.

Поводы для опасения действительно есть - людей на улицах собиралось довольно много, и далеко не все из них носили маски. Не говоря уже о соблюдении санитарной дистанции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее ученые страха перед «третьей волной», которую могут спровоцировать протестные акции, не разделяют. Так, по словам доктора физико-математических наук, профессора кафедры математического моделирования энергетических систем Виктора Захарова, с последствиями народных выступлений 23 января мы уже столкнулись – и преодолели их без особых проблем. Виктору Захарову можно верить. На его стороне – математика: текущая ситуация и вероятный прогноз распространения инфекции рассчитываются по специальным формулам.

- Если обратиться к графикам, то мы увидим, что на 28-29 января – как раз спустя неделю после первой акции – и в Москве и в Санкт-Петербурге заболеваемость действительно выросла, - констатировал ученый. – Но ненамного: в среднем на 200-300 человек. И ненадолго – сейчас она снова начала падать, обе столицы находятся на нисходящей кривой и в среднем «теряют» по 1,5-2 % заболевших в сутки.

Что будет после второй акции (она, напомним, пришлась на 31 января), сказать пока трудно. Но учитывая тот факт, что людей на улицы явно вышло меньше, чем в прошлый раз, особо переживать и беспокоиться не стоит: скорее всего, никакого «взрывного» роста не случится.

Подтверждает это и прогноз, составленный экспертом по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяном.

Вот так на данный момент выглядит прогноз распространения коронавируса в Москве. Нетрудно заметить, что никаких опасных "скачков" в ближайшие дни и недели не предвидится. Фото: Агаси Тавадян

- Никаких существенных изменений в графиках ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге на данный момент не наблюдается, - констатировал аналитик. – Наоборот, можно отметить устойчивое снижение уровня заболеваемости. Количество людей на массовых акциях не было настолько большим, чтобы достичь некой «критической массы» и переломить ситуацию.

Другой момент, отмечает ученый - у коронавируса, как и у любого другого острого респираторного вирусного заболевания, есть свои циклы, своя сезонность. В этом контексте куда разумнее опасаться середины весны: вероятнее всего, именно в это время мы получим некий всплеск заболеваемости – не особо большой, но тем не менее достаточно ощутимый. Однако с акциями протеста он, как нетрудно догадаться, никоим образом связан не будет.

Что же касается прогнозов, то они на данный момент оптимистичнее. Москва, например, через пик заболеваемости благополучно перевалила – он пришелся на 24 декабря прошлого года, и за это время количество новых больных за сутки упало более чем в два раза, с 9 741 до 3 366 человек. Подобная картина наблюдается и в Санкт-Петербурге. По расчетам Тавадяна, на то, чтобы вернуться к нормальной жизни, столицам потребуется еще около месяца.

Сейчас опасения у ученых вызывает скорее середина весны - именно на нее должна прийтись гипотетическая "третья волна". Фото: Олег ЗОЛОТО

Отметим, к слову, что такого же мнения придерживается и Смольный. Ранее, обсуждая скорую отмену «коронавирусных» ограничений в Санкт-Петербурге, источник «Комсомолки» отмечал, что весь потенциальный вред от незаконных акций и шествий уже учтен, и опасаться его не стоит: на общей благополучной статистике он вряд ли скажется.

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