Умерла Тамара Рылова, многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту

Умерла многократная рекордсмен мира по конькобежному спорту Тамара Рылова / Фото: Комитет по физической культуре и спорту СПб

В Санкт-Петербурге умерла Тамара Рылова, Заслуженный мастер спорта СССР и бронзовый призер Олимпийских зимних игр по конькобежному спорту. Смерть великой спортсменки наступила на 90-м году жизни в субботу, 30 января 2021 года. Об этом с прискорбием сообщили в комитете по физической культуры Северной столицы.

- Не стало бронзового призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Тамары Николаевны Рыловой. Грустная новость. Светлая память, - выразили соболезнования в комитете.

Тамара Николаевна родилась 1 октября 1931 года. Окончила институт физической культуры имени Лесгафта, работала на кафедре физического воспитания в Ленинградском государственном университете.

Уже в 1955 году она стала чемпионкой СССР в многоборье, после подтвердив этот статус еще три раза, а 1959 году она стала чемпионкой мира в классическом многоборье.

Также Рылова стала четырехкратной мировой рекордсменкой в многоборье и на отдельных дистанциях.В большом спорте выступала до 1966 года.

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