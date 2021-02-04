Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии прошел в СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна в очередной раз выступил площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 10 и 11 классов петербургских школ 3 февраля соревновались по экологии. Проведению регионального тура олимпиады предшествовали школьный и муниципальный этап.

Мероприятие имеет особое значение для будущих студентов, так как победа дает возможность выйти на всероссийский уровень олимпиады, получить льготы при поступлении в вузы, в том числе возможность поступления без экзаменов, а также стать претендентами на получение гранта Президента Российской Федерации.

По регламенту олимпиада проходит в Санкт-Петербурге два дня. 3 февраля школьники пробовали свои силы в теоретической части, а 4 февраля будут защищать проекты, где изложат свои идеи по улучшению экологии, перед членами жюри. При оценке учитываются творческий подход, четкий и ясный стиль выступления.

Олимпиада по экологии вошла в перечень Всероссийских олимпиад школьников в 1994 году в связи со всплеском общественного интереса к экологическим проблемам, что со временем привело к самореализации школьников в сфере экологии, формированию экологического мировоззрения осознанного потребления и развитию экологической культуры.

Совсем недавно, 20 января, СПбГУПТД принимал в своих стенах участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, а 18-19 февраля проведет и региональный этап по технологии. В январе вузу удалось организовать мероприятие в условиях повышенных мер безопасности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге: организаторы разработали бесконтактную систему распределения потоков участников, надзора и контроля соблюдения школьниками установленных вузом правил безопасности и оснащения аудиторного фонда специальным оборудованием. Подобная практика была применена и сегодня. 130 школьников заходили в здание СПбГУПТД малочисленными группами до трех человек с соблюдением дистанции и были разведены по трем главным лестницам вуза, соблюдая строгий масочный и перчаточный режим, работающий с детьми персонал был снабжен масками повышенного уровня защиты. В аудиториях, оснащенных ультрафиолетовыми рециркуляторами воздуха, находилось не более 15 человек с дистанциированием более 2 метров.