Почти метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

Только за четыре дня февраля в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти метр снега выпал в Петербурге с начала зимнего периода. Формально, он начался еще весной – первый снежок выпал 19 октября, но разговоры о том, что в Северной столице считать зимой, можно вести бесконечно. А для коммунальных служб она началась с первыми снегопадами. И до сих пор не закончилась.

- За прошлые сутки в Петербурге выпало 14 см снега, а сегодня утром в некоторых районах – еще до 4 см. Всего с первого снежного дня, 19 октября, высота выпавших осадков превысила 97 см, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

И если для горожан, истосковавшихся по настоящей снежной зиме, такие подарки природы воспринимаются с радостью, то дорожным службам приходится трудиться не покладая рук.

Снега в этом году хватает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Они еще не успели убрать улицы города от снегопада, который шел все прошлые сутки, как 4 февраля город снова засыпало.

- В четверг на расчистку городских улиц вышло 1127 единиц техники и 1233 работника ручного труда. В скверах и парках уборкой заняты еще 140 машин и 674 специалиста, - отмечают в Комблаге.

Но увы, не все удается убрать оперативно. На дорогах второй день собираются аномальные пробки, фиксируются десятки ДТП.

«Спасибо» за это надо сказать циклону «Квирин» - за первые четыре дня февраля в городе выпала половина месячной нормы осадков. Только за минувшие сутки на плавильные пункты вывезено почти 18 тысяч кубометров снега.

Впрочем, вскоре все прекратится и в Петербург придут морозы.