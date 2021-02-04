Оживили дважды: Врачи рассказали, как вернули к жизни петербуржца после 40 минут клинической смерти

Медики вернули мужчины с того света два раза

В Санкт-Петербурге врачи больницы Святого Георгия вернули с того света 40-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса. Из-за осложнений петербуржец дважды пережил клиническую смерть (полная остановка сердца и дыхание). В общей сложности больного не было в "живых" больше 40 минут. Все это время медики трудились над тем, чтобы реанимировать больного. И им это удалось! Сейчас мужчину уже выписали из больницы живым и здоровым. "Комсомолка" нашла врача, которая почти час боролось за его жизнь и узнала, как развивался этот медицинский триллер.

- Пациент поступил к нам 11 числа из первого терапевтического отделения, у него было тяжелое течение коронавируса, осложненное массивной тромбоэмболией (острая закупорка) легочной артерии, - рассказала «КП-Петербург» анестезиолог-реаниматолог больницы Святого Георгия Тамара Кочиева. - При перекладывании пациента с каталки на кровать он выдал клиническую смерть. Мы начали его реанимировать в полном объеме. Это сердечно-легочная реанимация - непрямой массаж сердца, каждые три минуты адреналин и интубация. Тромбоэмболия - коварное заболевание, которое часто оборачивается неблагоприятным исходом. Но мы надеялись, что все получится. Мы очень старались, ведь резервы у организма есть, пациент молодой.

Тамара Кочиева возвращала пациента к жизни Фото: Больница Святого Георгия

И через 20 минут мужчина ожил! Его сердце билось пять минут... После чего снова произошла клиническая смерть.

- Мы вновь стали реанимировать пациента с тем же упорством, - продолжает врач. - Мы не отчаивались. И второй он вновь вернулся к жизни через 20 минут. У него возобновилось дыхание и сердцебиение. Но он сам не удерживал давление, поэтому был на инотропной поддержке. Через сутки мы его с нее сняли, а еще через трое сняли и с аппарата ИВЛ. На четвертую сутки стали его выводить на уровень сознания.

Пациент пришел в себя и даже не понял, что он дважды "умер" и почти неделю был без сознания.

- 20 минут - это большой промежуток, да и две клинические смерти - это достаточно редкий случай, - продолжает Тамара Кочиева. - Но пациент пришел в ясное сознание без неврологического дефицита, без нарушений витальных функций. Он помнил меня, сказал, что последнее в его памяти то, как мы его принимаем в реанимации. Все остальное он уже не помнил. При этом он был абсолютно ориентирован в себе и в пространстве, все помнил о своей прошлой жизни. Адекватно отвечал на вопросы.

Врач рассказала, как спасли пациента из клинической смерти

Поначалу мужчина даже не поверил, что его дважды вернули с того света.

- Когда понял, что это правда был слегка напуган, он боялся даже пошевелиться, - делится врач. - Но мы ему объяснили, что все уже позади. Во время клинической смерти он ничего не слышал и не видел. Но бывали случаи молодые пациенты рассказывали, что видели меня во время клинической смерти, хотя это невозможно.

Перед выпиской спасенный пациент поблагодарил всех врачей и попросил не разглашать его имя.

- Он сказал, что у него семья. Он хочет маму пожилую уберечь от этой информации, - поясняют в больнице.

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