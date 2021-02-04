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Оживили дважды: Врачи рассказали, как вернули к жизни петербуржца после 40 минут клинической смерти

Мужчина умер в реанимации два раза подряд, но оба раза его смогли спасти
Роман ЛЯЛИН
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Медики вернули мужчины с того света два раза

Медики вернули мужчины с того света два раза

В Санкт-Петербурге врачи больницы Святого Георгия вернули с того света 40-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса. Из-за осложнений петербуржец дважды пережил клиническую смерть (полная остановка сердца и дыхание). В общей сложности больного не было в "живых" больше 40 минут. Все это время медики трудились над тем, чтобы реанимировать больного. И им это удалось! Сейчас мужчину уже выписали из больницы живым и здоровым. "Комсомолка" нашла врача, которая почти час боролось за его жизнь и узнала, как развивался этот медицинский триллер.

- Пациент поступил к нам 11 числа из первого терапевтического отделения, у него было тяжелое течение коронавируса, осложненное массивной тромбоэмболией (острая закупорка) легочной артерии, - рассказала «КП-Петербург» анестезиолог-реаниматолог больницы Святого Георгия Тамара Кочиева. - При перекладывании пациента с каталки на кровать он выдал клиническую смерть. Мы начали его реанимировать в полном объеме. Это сердечно-легочная реанимация - непрямой массаж сердца, каждые три минуты адреналин и интубация. Тромбоэмболия - коварное заболевание, которое часто оборачивается неблагоприятным исходом. Но мы надеялись, что все получится. Мы очень старались, ведь резервы у организма есть, пациент молодой.

Тамара Кочиева возвращала пациента к жизни Фото: Больница Святого Георгия

Тамара Кочиева возвращала пациента к жизни Фото: Больница Святого Георгия

И через 20 минут мужчина ожил! Его сердце билось пять минут... После чего снова произошла клиническая смерть.

- Мы вновь стали реанимировать пациента с тем же упорством, - продолжает врач. - Мы не отчаивались. И второй он вновь вернулся к жизни через 20 минут. У него возобновилось дыхание и сердцебиение. Но он сам не удерживал давление, поэтому был на инотропной поддержке. Через сутки мы его с нее сняли, а еще через трое сняли и с аппарата ИВЛ. На четвертую сутки стали его выводить на уровень сознания.

Пациент пришел в себя и даже не понял, что он дважды "умер" и почти неделю был без сознания.

- 20 минут - это большой промежуток, да и две клинические смерти - это достаточно редкий случай, - продолжает Тамара Кочиева. - Но пациент пришел в ясное сознание без неврологического дефицита, без нарушений витальных функций. Он помнил меня, сказал, что последнее в его памяти то, как мы его принимаем в реанимации. Все остальное он уже не помнил. При этом он был абсолютно ориентирован в себе и в пространстве, все помнил о своей прошлой жизни. Адекватно отвечал на вопросы.

Врач рассказала, как спасли пациента из клинической смерти

Врач рассказала, как спасли пациента из клинической смерти

Поначалу мужчина даже не поверил, что его дважды вернули с того света.

- Когда понял, что это правда был слегка напуган, он боялся даже пошевелиться, - делится врач. - Но мы ему объяснили, что все уже позади. Во время клинической смерти он ничего не слышал и не видел. Но бывали случаи молодые пациенты рассказывали, что видели меня во время клинической смерти, хотя это невозможно.

Перед выпиской спасенный пациент поблагодарил всех врачей и попросил не разглашать его имя.

- Он сказал, что у него семья. Он хочет маму пожилую уберечь от этой информации, - поясняют в больнице.

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