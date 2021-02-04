Рост в разы выше инфляции: Почему в Петербурге резко взлетели цены на капремонт

В 2021 году на капремонт петербургских домов требуется порядка 15 миллиардов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Не успели петербуржцы порадоваться тому, что богатый на потрясения 2020 год закончился, как в январе их ждал новый «сюрприз». Заглянув в свои почтовые ящики и увидев там новую квитанцию об оплате капремонта, жители были в недоумении: сумма выросла примерно на треть. Такому решению правительства горожане, мягко говоря, не обрадовались – в жилищный комитет с начала года уже поступило порядка 800 жалоб. Однако чиновники уверяют: увеличение платежей – мера необходимая.

Как пояснили корреспонденту «КП» в пресс-службе жилищного комитета, с 2014 по 2019 годы цены на капремонт в Петербурге были минимальными. Росли они очень медленно, и два года назад жители должны были платить примерно по 4,5 рубля за квадратный метр. Однако Минстрой это не устроило: чиновники сели, задумались и посчитали - собранной суммы недостаточно, чтобы отремонтировать все запланированные дома. Так, в 2020 году капремонт уже стоил 8-9 рублей за кв.м. Но и этого оказалось мало. Теперь петербуржцы вынуждены платить за эту услугу от 11 до 12 рублей.

- Для выполнения краткосрочной и региональной программы ремонта на 2021 год необходимо порядка 15 миллиардов рублей, - подчеркнули в комитете. – Поэтому, чтобы выполнить все запланированные работы, необходимо увеличение минимального взноса на капитальный ремонт.

Снижать стоимость капремонта правительство не планирует, зато обещает сдерживать рост взносов Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако жители считают это решение необоснованным. По словам депутат МО «Южно-Приморский» Валерия Веремейчика, резкий взлет цен на капремонт станет серьезной проблемой для жителей.

- Для многих это действительно большая проблема, особенно на фоне падения доходов. - отметил он. - По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила около 5%, а сумма в квитанциях выросла на 35%. При этом в соседней Карелии рост цен на капремонт составил около 7%. Выходит, что петербуржцы поставлены в неравные условия по сравнению с жителями других регионов страны.

Однако, как поясняют в жилкомитете, такова суровая реальность. На снижение стоимости капремонта рассчитывать не стоит. Однако он, комитет, стареется всеми силами сдерживать темпы роста взносов.

СПРАВКА КП

С 2014 года и по настоящий момент в Северной столице капитально отремонтировано более 16 тысяч многоквартирных домов. На них выполнено свыше 23 тысяч видов работ, в том числе замена лифтов, обновление кровель, инженерных систем и фасадов. По данным Жилищного комитета, в прошлом году петербуржцам за капремонт в общей сложности начислили 13,8 миллиардов рублей. Жители оплатили только 12,4 миллиардов.

В 2021 году в городе планируется капитально отремонтировать еще 1392 многоквартирных дома. Кроме того, необходимо разработать 872 проекта по ремонту домов в 2022 году. Что касается же общего количества многоэтажек, ожидающих полного обновления, то по программе, сформированной в 2013 году, их число составляет 126 918.