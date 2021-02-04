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Общество

Рост в разы выше инфляции: Почему в Петербурге резко взлетели цены на капремонт

С 2021 года жители обязаны платить 11-12 рублей за квадратный метр. Это практически на треть больше, чем год назад
Елена ДЕГТЯРЕВА
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В 2021 году на капремонт петербургских домов требуется порядка 15 миллиардов рублей

В 2021 году на капремонт петербургских домов требуется порядка 15 миллиардов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Не успели петербуржцы порадоваться тому, что богатый на потрясения 2020 год закончился, как в январе их ждал новый «сюрприз». Заглянув в свои почтовые ящики и увидев там новую квитанцию об оплате капремонта, жители были в недоумении: сумма выросла примерно на треть. Такому решению правительства горожане, мягко говоря, не обрадовались – в жилищный комитет с начала года уже поступило порядка 800 жалоб. Однако чиновники уверяют: увеличение платежей – мера необходимая.

Как пояснили корреспонденту «КП» в пресс-службе жилищного комитета, с 2014 по 2019 годы цены на капремонт в Петербурге были минимальными. Росли они очень медленно, и два года назад жители должны были платить примерно по 4,5 рубля за квадратный метр. Однако Минстрой это не устроило: чиновники сели, задумались и посчитали - собранной суммы недостаточно, чтобы отремонтировать все запланированные дома. Так, в 2020 году капремонт уже стоил 8-9 рублей за кв.м. Но и этого оказалось мало. Теперь петербуржцы вынуждены платить за эту услугу от 11 до 12 рублей.

- Для выполнения краткосрочной и региональной программы ремонта на 2021 год необходимо порядка 15 миллиардов рублей, - подчеркнули в комитете. – Поэтому, чтобы выполнить все запланированные работы, необходимо увеличение минимального взноса на капитальный ремонт.

Снижать стоимость капремонта правительство не планирует, зато обещает сдерживать рост взносов

Снижать стоимость капремонта правительство не планирует, зато обещает сдерживать рост взносов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако жители считают это решение необоснованным. По словам депутат МО «Южно-Приморский» Валерия Веремейчика, резкий взлет цен на капремонт станет серьезной проблемой для жителей.

- Для многих это действительно большая проблема, особенно на фоне падения доходов. - отметил он. - По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила около 5%, а сумма в квитанциях выросла на 35%. При этом в соседней Карелии рост цен на капремонт составил около 7%. Выходит, что петербуржцы поставлены в неравные условия по сравнению с жителями других регионов страны.

Однако, как поясняют в жилкомитете, такова суровая реальность. На снижение стоимости капремонта рассчитывать не стоит. Однако он, комитет, стареется всеми силами сдерживать темпы роста взносов.

СПРАВКА КП

С 2014 года и по настоящий момент в Северной столице капитально отремонтировано более 16 тысяч многоквартирных домов. На них выполнено свыше 23 тысяч видов работ, в том числе замена лифтов, обновление кровель, инженерных систем и фасадов. По данным Жилищного комитета, в прошлом году петербуржцам за капремонт в общей сложности начислили 13,8 миллиардов рублей. Жители оплатили только 12,4 миллиардов.

В 2021 году в городе планируется капитально отремонтировать еще 1392 многоквартирных дома. Кроме того, необходимо разработать 872 проекта по ремонту домов в 2022 году. Что касается же общего количества многоэтажек, ожидающих полного обновления, то по программе, сформированной в 2013 году, их число составляет 126 918.

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