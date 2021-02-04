Памятник инопланетянам, трасса «Формулы-1» и аэропорт на дамбе: что петербуржцы предлагают на проект «Твой бюджет»

Одна из инициатив - гигантское колесо обозрения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет финансов Санкт-Петербурга подвел промежуточные итоги общественного проекта «Твой бюджет», благодаря которому жители города могут сами выбрать объекты для благоустройства или реализовать свои идеи. Меньше чем за месяц на сайте проекта появилдось около сотни заявок. И если некоторые из них насущные и наболевшие, как пешеходные переходы «краб» и «креветка» на проспекте Славы, то другие - экзотические.

- Среди инициатив, которые предлагают в проект «Твой бюджет» петербуржцы, есть обычные идеи – благоустройство скверов, установка урн, велодорожки в центре города и создание видового веломаршрута. Но есть и необычные заявки: в Московском районе предлагают заменить все вывески на зданиях на сделанные «в петербургском стиле» . В Курортном районе предлагают построить аэропорт, намыв территорию вдоль дамбы и памятник «Героям-инопланетянам» - «для воспитания уважения и взаимопонимания между людьми разных наций, культур, философий и цивилизаций», - сообщает пресс-служба Комитета финансов.

Беспокоит горожан и инфраструктура для животных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, горожане из Невского района предлагают построить висячий мост через реку Утка, чтобы связать жилой массив со школой. В густонаселенном Красногвардейском районе хотят построить трассу «Формулы-1». Правда, не уточняют, где именно ее можно разместить.

В Петроградском районе предлагают установить гигантское колесо обозрения Petersburg Eye – как в Лондоне. А жители Василеостровского района мечтают организовать блошиный рынок.

Среди необычных социальных инициатив: создание центра реабилитации женщин с послеродовой депрессией и детский дом семейного типа. Последний попросил организовать отец 10 детей из Невского района. На реализацию плана мужчина попросил максимальные 15 миллионов рублей.

Много предложений по созданию велосреды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что с 15 января, когда стартовал «Твой бюджет-2021» горожане подали уже 936 инициатив. Большинство из них (около 40%) касается благоустройства скверов, парков, зон отдыха - например зеленые холмы на месте бомбоубежищ.

Еще 23% - создание спортплощадок, 15% - социальные объекты, досуг. 13% касаются транспорта и велодорожек в частности. С экологией и животными связаны четыре и три процента заявок соответственно.

Прием заявок продолжится до 15 февраля. Всего будут реализованы восемь проектов – шесть районных и две – выбранных общегородским голосованием. На это выделено 120 млн рублей.