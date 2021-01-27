«Краба» и «Креветку» хотят убрать из Купчино через проект «Твой бюджет»

Жители Купчино намерены избавиться от "краба" любыми способами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не мытьем, так катаньем, - решили жители Купчино и создали инициативную заявку по перестройке надземных пешеходов, имеющих в народе название «краб» и «креветка» на сайте проекта «Твой бюджет». Власти города признают конструкции неудачными, но демонтировать отказываются.

- Возврат к наземным пешеходам вызовет транспортные задержки на этой загруженной магистрали. А потому демонтаж нецелесообразен, - заявляли «Комсомолке» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Действительно, надземные переходы обеспечивают более интенсивное движение транспорта на проспекте Славы, вот только ходить по ним, особенно зимой – сплошное мучение. Поэтому купчинцы подали заявку на софинансирование проекта через «Твой бюджет».

- Переходы доставляют большие неудобства при пересечении дороги в первую очередь маломобильными гражданами и влекут за собой жертвы ввиду нарушения правил дорожного движения теми, кому тяжело подниматься, - говорится в тексте заявки.

На ее реализацию жители просят 15 млн рублей.

Жителей не устраивает отказ властей демонтировать переходы и они создали заявку на перестройку конструкций

Не мытьем, так катаньем, - решили жители Купчино и создали инициативную заявку по перестройке надземных пешеходов, имеющих в народе название «краб» и «креветка» на сайте проекта «Твой бюджет». Власти города признают конструкции неудачными, но демонтировать отказываются.

- Возврат к наземным пешеходам вызовет транспортные задержки на этой загруженной магистрали. А потому демонтаж нецелесообразен, заявляли «Комсомолке» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Действительно, надземные переходы обеспечивают более интенсивное движение транспорта на проспекте Славы, вот только ходить по ним, особенно зимой – сплошное мучение. Поэтому купчинцы подали заявку на софинансирование проекта через «Твой бюджет».

- Они доставляют большие неудобства при пересечении дороги в первую очередь маломобильными гражданами и влекут за собой жертвы ввиду нарушения правил дорожного движения теми, кому тяжело подниматься, - говорится в тексте заявки.

На ее реализацию жители просят 15 млн рублей.