«Краба» и «Креветку» хотят убрать из Купчино через проект «Твой бюджет»

Жители Купчино намерены избавиться от "краба" любыми способами.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Не мытьем, так катаньем, - решили жители Купчино и создали инициативную заявку по перестройке надземных пешеходов, имеющих в народе название «краб» и «креветка» на сайте проекта «Твой бюджет». Власти города признают конструкции неудачными, но демонтировать отказываются.
- Возврат к наземным пешеходам вызовет транспортные задержки на этой загруженной магистрали. А потому демонтаж нецелесообразен, - заявляли «Комсомолке» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Действительно, надземные переходы обеспечивают более интенсивное движение транспорта на проспекте Славы, вот только ходить по ним, особенно зимой – сплошное мучение. Поэтому купчинцы подали заявку на софинансирование проекта через «Твой бюджет».
- Переходы доставляют большие неудобства при пересечении дороги в первую очередь маломобильными гражданами и влекут за собой жертвы ввиду нарушения правил дорожного движения теми, кому тяжело подниматься, - говорится в тексте заявки.
На ее реализацию жители просят 15 млн рублей.
Жителей не устраивает отказ властей демонтировать переходы и они создали заявку на перестройку конструкций
Не мытьем, так катаньем, - решили жители Купчино и создали инициативную заявку по перестройке надземных пешеходов, имеющих в народе название «краб» и «креветка» на сайте проекта «Твой бюджет». Власти города признают конструкции неудачными, но демонтировать отказываются.
- Возврат к наземным пешеходам вызовет транспортные задержки на этой загруженной магистрали. А потому демонтаж нецелесообразен, заявляли «Комсомолке» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Действительно, надземные переходы обеспечивают более интенсивное движение транспорта на проспекте Славы, вот только ходить по ним, особенно зимой – сплошное мучение. Поэтому купчинцы подали заявку на софинансирование проекта через «Твой бюджет».
- Они доставляют большие неудобства при пересечении дороги в первую очередь маломобильными гражданами и влекут за собой жертвы ввиду нарушения правил дорожного движения теми, кому тяжело подниматься, - говорится в тексте заявки.
На ее реализацию жители просят 15 млн рублей.