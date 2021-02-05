«Комсомолка» объявила сбор помощи для семьи матери десяти детей, которая умерла от коронавируса

Мать десяти детей скончалась от коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге готовятся к прощанию с 49-летней матерью десяти детей Светланой Сельдинен. Нянечка детского сада вместе с большинством членов семьи подхватила коронавируса под Новый год. И если супруг и одна из дочерей женщины переболели в легкой форме, то у Светланы, а также бабушки и дедушки, болезнь протекала непросто. В итоге начались осложнения, Светлана попала в реанимацию, где позже скончалась. Она так и не узнала, что за 10 дней до этого, в один день, от ковида умерли и ее родители.

Три смерти подряд в одной семьей стали большим ударом для всех родственников. Муж Светланы особенно тяжело переносит потери и нуждается в помощи.

Большое семейство осталось без мамы Фото: СОЦСЕТИ

- Если администрация города хоть как-то поможет такой большой семье, это будет очень кстати, - пояснила "КП-Петербург" племянница главы семейства Сельдинен Наталья Гайчук. - В 2006 году им губернатор Валентина Матвиенко дарила машину, которая недавно сломалась. Как всех теперь возить - непонятно. Сам дядя Миша говорит, что ему ничего не надо, ремонтировать он ее не будет, хотя машина им позарез нужна.

По словам детей Светланы, отец настолько плох, что не может говорить.

- Мы очень за него боимся, - вздыхает Наталья. - К тому же, он тоже переболел ковидом, поэтому организм ослаблен. Главное, чтобы сердечко выдержало это все. Еще у нас ведь и вторая бабушка не поправилась...

От коронавируса также умерли бабушка и дедушка детей (оба блокадники) Фото: СОЦСЕТИ

Информацию о тяжелом моральном и финансовом состоянии отца "КП-Петербург" подтвердила и 20-летняя дочка Светланы, которая ранее рассказывала, как мама боролась с болезнью.

- Папа не в состоянии общаться, - пояснила Юлия Сельбинен. - Мы сейчас собрались всей семьей в одном доме, поддерживаем его. Машина действительно сломалась. У нас нет средств починить ее. Да она еще и на маме... Если есть возможность помочь, мы не будем против.

Прощание со Светланой Сельдинен состоится в субботу, 6 февраля, в Ленобласти.

СБОР СРЕДСТВ ОТКРЫТ

Если вы хотите помочь многодетному отцу, оставшемуся одному, вы можете перевести пожертвования на карту его старшей дочери:

2202 2018 3504 4096 Сельдинен Юлия Михайловна

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