«Авто Премиум» приглашает на экскурсию со SKODA OCTAVIA в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Концепция ценности настоящего стала лейтмотивом марки ŠKODA. И особенно ясно она реализована в одном из лучших произведений чешской марки - новейшей ŠKODA OCTAVIA.

Именно этот автомобиль буквально наполнен знаменитыми Simply Clever решениями для максимального комфорта тех, кто наслаждается поездками на автомобиле. Все эти инновации как будто созданы для жителей Северной столицы, откуда и начиналась автомобильная история марки в России.

А, чтобы встречи были по-настоящему ценными, и впечатления незабываемыми, группа «Авто Премиум» организует в своих шоу-румах экскурсии в автомобильное прошлое и настоящее марки ŠKODA в Санкт-Петербурге в дни, посвященные новой ŠKODA OCTAVIA.

Уже с 13 февраля новый автомобиль окажется в центре внимания всех посетителей автосалонов. Здесь будут открыты зоны для семейного досуга, игровые пространства для детей, а в окрестностях дилерских центров пройдут маршруты тестовых поездок.

В выходные дни, 27 и 28 февраля, на работу в шоу-румы «Авто Премиума» выйдут не только сотрудники дилерских центров, но и популярные петербургские экскурсоводы, которые организуют оригинальные экскурсии и расскажут гостям об автомобильной истории Северной столицы, знаковых событиях и местах, с ней связанных.

Мероприятия дилеров ŠKODA «Авто Премиум» всегда популярны среди поклонников марки, и в очередной раз гостям предлагают поучаствовать в необычном проекте, достойном попасть в календарь культурной столицы.

Мало кто знает, например, что первые уличные электрические фонари появились именно в Петербурге еще в конце XIX века, благодаря выдающемуся ученому Павлу Яблочкову. Хотя в городе на Неве до сих пор остаются места, где в темное время суток без фонарика не обойтись, а зимние ночи по-прежнему длинные. Именно для таких случаев разработчики абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA, следуя фирменной концепции Simply Clever, придумали простое, а главное практичное решение, очень актуальное для Петербурга. При открывании передних дверей на землю проецируется логотип ŠKODA. Освещение зоны посадки позволяет водителю буквально не «сесть в лужу».

Много любопытных историй и фактов узнают гости «Авто Премиума», и для каждого здесь найдутся занятия по интересам. Для ребят ежедневно открыты детские площадки с тестовыми мини ŠKODA, для взрослых организуют индивидуальные и семейные тест-драйвы, в нарядной фотозоне можно будет сделать памятные фотографии, на целый месяц в салонах разместятся мобильные почтовые отделения, и гости смогут бесплатно отправить нарядные открытки в любую точку мира.

Ценные встречи в «Авто Премиуме» пройдут с 13 февраля до 14 марта.

Подробнее по ссылке.

Семейные дни с экскурсионной программой запланированы:

27 февраля с 11:00 до 13:00 - в «Авто Премиуме» на Хасанской, 5.

27 февраля с 14:00 до 16:00 – в «Авто Премиуме» на Руставели, 25/2.

28 февраля с 12:00 до 14:00 - в «Авто Премиуме» на Энгельса, 35.

Все мероприятия будут организованы по предварительной записи, с бережной заботой о здоровье и безопасности гостей, и соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

А те, кто предпочитают оставаться онлайн, смогут следить за ходом мероприятий в социальных сетях, где будут опубликованы видеообзоры Simply Clever решений, реализованных в новой ŠKODA OCTAVIA, и даже поучаствовать в праздничных мастер-классах.

Цените настоящее вместе со ŠKODA «Авто Премиум»!

Выбрать и забронировать автомобиль всегда можно на сайте дилерских центров.

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