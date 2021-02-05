Петербуржец через суд пытается выселить кошку и попугая из квартиры

Житель Петербурга через суд требует соседку выселить кошку и попугая из коммуналки Фото: Олег ЗОЛОТО

Суду Санкт-Петербурга предстоит рассмотреть необычное дело местного жителя против кошки и попугая... Точнее, против их хозяйки. Мужчина хочет через высшие инстанции выгнать животных из коммунальной квартиры, а также получить компенсацию морального вреда. Подробности дела в пятницу, 5 февраля 2021 года, рассказала пресс-служба городских судов.

- Мужчина рассказал, что его семья купила две комнаты в коммунальной квартире. Третья комната принадлежит женщине, которая живет в компании кошки и попугая. Однако животные свободно передвигаются по квартире, что очень не нравится заявителю, - рассказали в пресс-службе.

Истец пояснил, что его дети аллергики и для них очень важно соблюдать медицинские рекомендации врачей: режим и диета, медикаментозная терапия, гипоаллергенный быт, категорически не контактировать с животными и птицами. Также мужчина рассказал, что перед покупкой квартиры хозяйка зверинца с ним не общалась, игнорируя будущих соседей.

Сначала петербуржец пытался договориться с женщиной по-хорошему, предлагая избавиться от животных. Однако та наотрез отказалась выгонять своих любимцев.

Мужчина пожаловался суду, что его семья из-за кошки и попугая не может находиться дома, поэтому он решил принять крайние меры - подать иск.

Петербуржец требует не только выселить из дома животных, то и взыскать 10 тысяч морального ущерба и государственную пошлину в размере 600 рублей.

"Комсомолка" будет следить за предстоящим судом и судьбой кошечки и попугая.

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