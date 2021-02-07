За неделю количество больных коронавирусом в Петербурге выросло почти на 88%

Число коек для больных ковидом пациентов в Петербурге выросло Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице продолжают выявлять случаи заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшую неделю количество «ковидных» пациентов, обратившихся за медицинской помощью, увеличилось на 87,67%. Об этом сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению этого заболевания.

Также в информационной справке говорится и об увеличении числа коек для больных коронавирусом пациентов. Число мест для тех, кто нуждается в стационарном лечении, выросло почти на 45%. Общее количество ковидных коек в городе сегодня составляет 5637.

Кроме того, медучреждения города, перепрофилированные под инфекционные стационары, постепенно возвращаются к лечению жителей, не зараженных коронавирусом.

- Детская клиническая больница №5 им. Филатова готовится вернуться к приему неинфекционных больных. 198 коек возобновят прием пациентов по хирургическому профилю с 15 февраля, - отмечается в информационной справке.

Напомним, по последним данным оперативного штаба по борьбе с ковидом, с начала пандемии в Северной столице коронавирусом заразились 343 640 человек.