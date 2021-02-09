Дом ELEVEN признан лучшим архитектурным проектом Европы. Фото предоставлено пресс-службой холдинга РСТИ (Росстройинвест).

Дизайнерский дом ELEVEN, который холдинг «РСТИ» строит в Пресненском районе Москвы, стал победителем международной премии European Property Awards в номинации Residential High Rise Architecture («Архитектура жилых высотных проектов»).

Другими претендентами на победу в этой номинации были проекты Symbol Residence от компании Golden Wisdom Enterprises (Лимасол, Кипр) и Taryan Towers от Taryan Group (Киев, Украина), однако ELEVEN получил большее количество баллов от жюри.

«European Property Awards – одна из самых престижных в мире премий в сфере недвижимости, и мы очень рады, что наш проект ELEVEN стал лучшим в номинации «Архитектура жилых высотных проектов» во всей Европе. Выходя на московский рынок, мы стремились построить дом, который не только обеспечит жильцам высокий уровень комфорта, но и будет выразительным с архитектурной точки зрения. Победа в премии подтверждает, что нам это удалось», – прокомментировал генеральный директор холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) в Москве Алексей Туркин.

Дизайнерский дом ELEVEN состоит из двух башен – «Альфа» и «Омега» – высотой 16 и 17 этажей соответственно. Башни объединены общим стилобатом, в котором разместятся фитнес-клуб с бассейном и SPA-зоной, детский клуб, ресторан и фуд-маркет. Проект дома подготовлен архитектурным бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. Квартиры предлагаются с финишной премиальной отделкой, разработанной известным итальянским дизайнером Роберто Санторо. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на II квартал 2021 года.

СПРАВКА

European Property Awards – одно из направлений глобальной премии International Property Awards, всемирно известного знака качества. Премия проводится уже 27 лет и охватывает более 45 различных категорий жилой и коммерческой недвижимости. Участники поступают на соответствующий национальный уровень и оцениваются высококвалифицированной командой профессионалов из 80 членов жюри. Комиссия оценивает проект с точки зрения дизайна, качества строительства, сервиса, инноваций и оригинальности. Жюри возглавляют Лорд Кейтнесс, Лорд Бест и Лорд Уэверли, члены Палаты Лордов в Парламенте Великобритании.

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