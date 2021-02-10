Под Петербургом мужчина расчленил знакомую и раскидал части тела вдоль трассы

Предполагаемая жертва - 37-летняя уроженка Барнаула. Фото: СОЦСЕТИ

Очередной, неизвестной какой по счету случай расчлененки произошел в районе Петербурга. 10 февраля, в непосредственной близости к Северной столице, в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на трассе были найдены пакеты, в которых лежали части тела.

В этом доме и произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса обнаружен труп женщины, части тела, которой помещены в пакеты. В ходе совместных следственный действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1956 года рождения, который дал признательные показания, - сообщает пресс-служба Главного управления Следкома России по Ленобласти.

Тело жертвы хозяин расчленил топором. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

По версии следствия, преступление произошло 7 февраля в одном из частных домов Всеволожского района, расположенного на шоссе в Лаврики. Мужчина распивал спиртное вместе со знакомой. В ходе застолья произошла ссора и хозяин набросился на женщину, избив ее. От множественных ударов по голове она скончалась.

Тогда убийца принял решение избавиться от трупа. Он разрубил топором тело на куски и расфасовал в полиэтиленоввые пакеты, после чего тайно раскидал их вдоль дороги.

Жительницу Мурино искали с 9 февраля. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Убийство», останки погибшей направлены на судмедэкспертизу.

По предварительным данным, погибшей оказалась 37-летняя жительница Мурино, уроженка Барнаула. 9 февраля заявление о ее пропаже подали родственники.

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