Коронавирусная инфекция COVID-19 известна человечеству вот уже больше года – и несмотря на то, что все это время над ней бьются лучшие умы планеты, продолжает регулярно преподносить сюрпризы. Так, сравнительно недавно ученые обнаружили еще одно потенциально опасное осложнение, которое может развиться у переболевших.По словам доктора медицинских наук, профессора, специалиста по инфекционным заболеваниям и соавтора рекомендаций минздрава по лечению COVID-19 Всеволода Цинзерлинга, коронавирус способен утяжелять течение туберкулеза – опасной болезни, способной поражать многие органы человека и в первую очередь легкие. Без должного лечения туберкулез может привести к очень тяжелым последствиям – вплоть до летального исхода.- Механизм взаимодействия туберкулеза и коронавируса на данный момент изучен достаточно слабо, - отмечает ученый. – Но уже вполне ясно, что SARS-CoV-2 способен, помимо всего прочего, влиять на имунную систему человека. А это воздействие, в свою очередь, может «активировать» живущие в организме (вероятно, в первую очередь в лимфоузлах) больного микобактерии – возбудители туберкулеза – и способствовать переходу болезни из более легких форм в более тяжелые.Главная опасность, отмечает Цинзерлинг, заключается в том, что носителя микобактерий может быть абсолютно любой человек. Просто в большинстве случаев инфицирование протекает в «скрытой» форме, не дает никаких ясно различимых симптомов и тяжелых последствий и не требует лечения. Коронавирус же потенциально способен разрушать эту гармонию и провоцировать развитие туберкулеза у тех, кто в принципе никогда бы не мог об этом подумать.- Какой-либо четкой статистики по этой теме в Санкт-Петербурге пока нет, - констатирует эксперт. – Необходимы развернутые, более тщательные и детальные исследования. Хотя отдельные случаи известны и задокументированы. А вот в Москве, например, наши коллеги такую работу провели – и выяснили, что развития и утяжеление туберкулеза на фоне заражения коронавирусом происходит довольно часто. Сейчас по итогам этого исследования анализы на туберкулез были включены в обновленную, десятую редакцию временных методических рекомендаций минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.Любопытно, что «дружба» туберкулеза и COVID-19 стала для ученых если и не полной неожиданностью, то по крайней мере фактом, достойным некоторого удивления. Ранее стимулировать развитие туберкулеза был способен только вирус иммунодефицита человека – ВИЧ. Ни у атипичной пневмонии – ближайшего «родственника» SARS-CoV-2 – ни у гриппа, ни у других вирусов такая способность не регистрировалась.Резюмируя: поскольку носителем микобактерий может быть каждый, опасность утяжеления туберкулеза на фоне заражения коронавирусом представляется вполне серьезной. Что делать?- Несмотря ни на что я бы не советовал при первых признаках инфицирования бежать и сдавать тесты на туберкулез, - отмечает Всеволод Цинзерлинг. – К сожалению, те тесты, которые доступны в частных клиниках, зачастую, дают не вполне корректную картину. Тут рекомендации касаются скорее врачей – им нужно тщательнее обследовать больного на предмет туберкулезной симптоматики и внимательнее анализировать рентгеновские снимки и результаты компьютерной томографии.Напомним: ранее доктор медицинских наук, профессор СПбГУ Алексей Яковлев назвал главную ошибку тех, кто записывается на вакцинацию от коронавируса. По словам специалиста, решение о том, нужно ли человеку вакцинация или нет, может принимать только компетентный специалист.