«Жена думала, что я ушел к любовнице или попал в ДТП»: Юрист из Петербурга рассказал, как полицейские спасли его от киллера

Юриста (слева) заказал бизнесмен (справа) в отместку за свое банкротство. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге снова детективная история. На этот раз в центре событий оказался 37-летний юрист Станислав Чесноков. Он был конкурсным управляющем по банкротству бизнесмена, владельца хостелов - 58-летнего Алексея Рудакова. Чесноков успешно распродавал имущество коммерсанта, пока в один момент не исчез. Обеспокоенная супруга Станислава сразу же прибежала в полицию и написала заявление о его пропаже. Когда начались поиски, вскрылись любопытные факты. Оказалось, что пропавшего заказал киллеру тот самый Рудаков.

«СПАСАЛ МАМУ ОТ РАКА, СКУПАЯ ДАЖЕ ЛЕЧЕБНУЮ ВОДУ»

58-летний Алексей Рудаков - человек с непростой судьбой. Отец троих детей начал заниматься бизнесом еще 30 лет назад. В тот момент он был в браке с косметологом и растил двух дочерей. Коммерсант скупал недвижимость и сдавал ее туристам посуточно. Дела шли неплохо, семья не знала хлопот. Пока в один момент врачи не вынесли страшный вердикт - у супруги Алексея обнаружили рак. Но глава семейства пообещал любыми способами излечить ее.

Коммерсант занимался гостиничным бизнесом Фото: СОЦСЕТИ

- Мама тяжело болела четыре года, - рассказала "КП-Петербург" одна из дочерей Алексея, попросившая не называть ее имя. - Папа всеми силами пытался ее спасти, тратил много денег - и свои сбережения, и собирал по друзьям. Ездил за лекарствами по всей стране, а иногда и заграницу. Было дело он покупал где-то даже лечебную воду. Мы верили в любые сказки о ее возможном исцелении.

Но, увы, болезнь прогрессировала, а в семье нарастала напряженность. Тогда женщина, заметив страдания супруга, решила подать на развод. Дети на время переехали к бабушке. Но бизнесмен не отчаивался и продолжал помогать жене до самого конца.

- Спасти маму не удалось, - вздыхает дочь Алексея. - Мама умерла в 2012 году. Мне на тот момент было 14 лет. Папа нас не бросил, вместе с младшей сестрой он забрал жить к себе. Но смерть мамы все же сильно ударила по нему. Именно тогда у него начались первые проблемы с бизнесом.