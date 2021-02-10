Молодой и смелый художник Эллайя Глори уже не в первый раз привозит свои работы в Петербург. В клубном пространстве исторического особняка А. П. Брюллова на наб. Лейтенанта Шмидта, представлены абстрактные произведения, совершенно особые по своему колориту и выразительности. С чем его можно сравнить творчество этого художника? Это флер романтизма, закрученного вихрем колористически неожиданных, оригинальных цветовых переходов. Каждая работа Эллайи – всегда исследование глубин собственной личности, опыт нового неповторимого чувства, которое переплетаясь с прошлым, дает актуальный импульс сотворчества художника с моментом времени, в котором он живет. Эллайя Глори смело объединяет метод монотипии, жидкие пигменты, краски драгоценных цветов, размешивание и смешивание, которые не знают границ. В итоге зритель попадает в те самые «Лабиринты цвета», чтобы получить новые знания о себе и о мире.СКАЗАНОЭллайя Глори, художник:«Художник – это своего рода золотодобытчик. Мы пропускаем через себя конвейер времени с самыми разными новостями, эмоциями, драмами и чудесами. Из этой руды повседневной жизни я выбираю самое ценное, и именно эти находки вы чувствуете, когда смотрите на мои картины».Анна Воронкова, искусствовед, куратор выставки «Лабиринты цвета»:«Если бы мы имели десятибалльную шкалу, оценивающую интенсивность воздействия картин на зрителя, то работы Эллайи получили бы все двадцать баллов – за смелость, колористику, чувство вкуса, безудержность технических поисков. И тут нет наигранного намерения сделать картину богаче. Она богата и так – цветом, радостью играть в игру «узнай себя через искусство», усладой глаз, украшением собой любого пространства».