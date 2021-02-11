Знаменитые мишленовские звезды могут засиять над петербургскими ресторанами. И это историческое для города событие. Еще в прошлом веке владелец компании по производству автомобильных шин Андре Мишлен , чтобы вдохновить людей на путешествия на машине, разработал уникальный путеводитель, где были отмечены заведения общепита.Со временем концепция издания изменилась, и теперь это самый престижный перечень кафе и ресторанов. И попасть туда, получив мишленовскую звезду, значит обеспечить себе неиссякаемый поток посетителей и безбедное существование. В Европе таких ресторанов сейчас десятки. Они есть также в крупных городах США и странах Азии. А вот Петербург пока еще не обзавелся ни одним мишленовским рестораном. Однако, как отметили в комитете по развитию туризма, год назад по этому поводу начались переговоры.- С учетом высокого уровня развития ресторанного дела, рассматривается вопрос о приглашении несколько премий и решение будет принято совместно с рестораторами города. При этом, мы находимся на связи с оргкомитетом \\"Красного Гида\\" Мишлен и полностью готовы для встречи, как только будет принято соответствующее решение - с гордостью представим самые достойные рестораны Северной столицы. Рестораны Петербурга входят в The World's 50 Best Restaurants и гастрономический туризм в городе в последние годы развивается хорошими темпами. Санкт-Петербург исключительно привлекателен для туристов из разных городов и стран за счет своей многогранности. Одна из таких ярких граней – это петербургская кухня.Как отмечают сами издатели путеводителя, мишленовскую звезду могут получить не только элитные рестораны, но и обычные столовые и палатки с выпечкой. Ведь эксперты оценивают не место, не уровень обслуживания, а непосредственно еду. И в зависимости от ее качества присваивают звезды – от одной до трех. И приходят в ресторан инкогнито! Если Петербург все же решит сотрудничать с мишленом, то первые эксперты могут приехать в Северную столицу уже в конце 2022 года.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАЛеонида ГАРБАР, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада:Между заведениями появится здоровая конкуренция- За то, чтобы мишлен пришел в Южную Корею, страна заплатила порядка двух миллионов евро, - говорит он. – Москва, которая уже скоро должна начать получать звезды, - около миллиона. И для Петербурга это будет стоить примерно столько же. Но парадокс в том, что здесь мишлен, по сути, никому не нужен. В большинстве своем наши шеф-повара вместо того, чтобы готовить хорошую еду, занимаются самореализацией. В результате, в Петербурге ресторанная культура на низком уровне и действительно хороших заведений – единицы. Поэтому, я думаю, даже если какое-то заведение и получит мишлен, очередей туда не будет. Люди максимум сходят туда из любопытства. Но плюс в том, что рестораторы получат объективную независимую оценку. Между ресторанами появится хорошая, здоровая конкуренция.СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: