После смерти Василия Ланового его друзья и близкие стали выдвигать версии, как же он мог заразиться коронавирусом. В таком почтенном возрасте актер должен был соблюдать самоизоляцию и стараться меньше контактировать с людьми. На фоне этих рассуждений близкий друг Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо выдвинул свою версию случившемся, обвинив в гибели актера организаторов его концертов. Якобы те грозили штрафными санкциями артисту, поэтому он был вынужден разъезжать по стране.- Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать, - уверял ранее Вячеслав Моцардо. - Я понимаю: у Ланового возраст, ему исполнилось 87 лет, но чтобы так нелепо погибнуть... Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски. Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты.На эти обвинения в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» ответила концертный директор Василия Ланового Антонина Журавлева. По ее словам, все было с точностью до наоборот. Последний год артист буквально изнывал без работы.- Гадости про меня говорят, абсолютно бессовестная ложь, - возмутилась Антонина Журавлева. - Что я Василия Семеновича загоняла какими-то концертами. Да он изнывал без работы. Изнывал Лановой! Не было работы в этом году абсолютно никакой. Регионы его не принимали. Моцардо перечислил города, куда мы ездили три года назад. Так что это все сказки. Меня просто облили грязью. И про штрафные санкции - ложь.Антонина Журавлева заявила, что не исключает, что подаст на Моцардо в суд за клевету.Народный артист СССР Василий Лановой 87-летний артист Василий Лановой, сыгравший капитана Грея из «Алых парусов», Вронского из «Анны Карениной», Вольфа из «Семнадцати мгновений весны», месяц боролся с ковидом. В конце января ему стало хуже, 27 числа Ланового отправили в реанимацию, а на следующий день артист скончался. Прощание с Лановым проходило в Театр имени Вахтангова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Близкий друг о смерти Василия Ланового: \\"Все боятся назвать истинную причину\\"Музыкант Вячеслав Моцардо считает, что здоровье народного артиста подкосили концерты во время пандемии (подробности)