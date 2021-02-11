Директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая вошла в совет конкурса «Золотой Трезини»

Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Яковлевна Кальницкая. Фото: ГМЗ «Петергоф»

Генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Яковлевна Кальницкая вошла в состав Международного совета Четвертого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

«Несколько лет назад Петергоф участвовал в конкурсе и был награжден специальной премией за сохранение и реставрацию памятников крепости Петерштадт в Ораниенбауме. В этом году, присоединившись к команде больших профессионалов в жюри конкурса, я надеюсь увидеть много ярких и действительно интересных проектов, посвященных сохранению архитектурного наследия, которым славится Санкт-Петербург и его пригороды», – отметила Елена Кальницкая.

- Архитектура и ландшафты Петергофского музея-заповедника – драгоценная часть культурного наследия Петербурга. И, к тому же, одна из самых известных в России и в мире, – говорит председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков. – Поэтому для нас крайне почетно, что Елена Яковлевна Кальницкая – человек, который руководит миссией по сохранению и развитию этих памятников, – согласилась присоединиться к числу экспертов международного конкурса для архитекторов и реставраторов, проходящего в Петербурге.

Елена Кальницкая – искусствовед, музеевед, с 2009 года – генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф». До этого она долгое время занимала пост заведующей филиалом «Михайловский замок» Государственного Русского музея. Входит в состав Общественного совета при Министерстве культуры РФ, Президиум Союза музеев России, ИКОМ, состоит во Всемирном клубе петербуржцев. Имеет докторскую степень по культурологии, является почетным профессором Российской академии художеств, почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета.

Международный конкурс «Золотой Трезини» назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения, первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734). Конкурс проходит с 2018 года. Почетный председатель Международного совета конкурса – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Лучшие проекты участников конкурса поступают в фонд Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.

Прием заявок на IV «Золотой Трезини» будет открыт 15 марта 2021 года на сайте. География номинантов не ограничена. Участие в конкурсе бесплатное.