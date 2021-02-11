Петербургские власти определяются со стратегий очередного – уже третьего по счету – этапа снятия «коронавирусных» ограничений в Северной столице. Как сообщил «Комсомолке» источник, близкий к Смольному, скорее всего, он придется на начало марта - чтобы система здравоохранения успела понять, как на развитие эпидемии повлияли предыдущие два.«Коронавирусных» ограничений и запретов в Санкт-Петербурге осталось не так много: порядка 80 % из них уже официально отменены. Так, например, с пятницы, 12 февраля, в городе откроются фудкорты, с 50 % до 75 % вырастет заполняемость кинотеатров и театров, а на регистрацию брака разрешат приглашать до 30 человек. Однако полностью отменять «режим повышенной готовности» власти не спешат.- Основным показателем сейчас является процент свободных коек для больных коронавирусной инфекцией, - отметил источник. – По последним данным он колеблется в районе 44 % - с учетом того, что часть ранее перепрофилированных больниц уже вернули к обычному режиму работы. 50 % - это отличный результат, при нем можно, фактически, вводить какие угодно послабления и не опасаться того, что они как-то серьезно скажутся на системе здравоохранения.Верно, впрочем, и обратное: если количество свободных коек начнет сокращаться, гайки начнут «закручивать». Причем в обратном порядке: то, что открылось позже всех, раньше всех закроется.На данный момент, однако, такой необходимости нет: пока позволяет ситуация, Смольный планирует только разрешать и «перезапускать». Если все сложится благополучно, отмечает источник «Комсомолки», уже в начале марта в Санкт-Петербурге могут полностью отменить ограничения на рассадку в кинотеатрах, театрах, цирках, барах, ресторанах и на фудкортах: если сейчас она, в зависимости от типа заведения, варьируется от 50 % до 70 %, то следующий этап поднимет ее до 100 %. Наконец, а самую последнюю очередь откроются ночные клубы и дискотеки – в них власти пока что видят наибольшую опасность, поскольку основное «действо», зачастую, предполагает большое количество людей и происходит в предельно небольших помещениях.Напомним: весной 2020 года Санкт-Петербург несколько месяцев жил в условиях полного локдауна. В городе не работали кафе и рестораны, были закрыты культурные заведения, а большинство жителей перевели на удаленную работу.