В музее «Александр Невский» открылась выставка в память о защитниках Ленинграда

В музее «Александр Невский» при поддержке движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» открылась выставка в память о защитниках Ленинграда. Фото предоставлено пресс-службой движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

В субботу, 6 февраля, в Культурно-образовательном центре «Невский» при поддержке движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» открылась выставка, посвященная защитникам Ленинграда в период Великой Отечественной войны. С приветственным словом выступил лидер движения Федор Туркин: он отметил особую символическую ценность выставленных предметов, ведь некоторые экспонаты передали сами жители блокадного Ленинграда.

В открытии приняли участие представители Центрального государственного архива Санкт-Петербурга: именно в Петербургском ЦГА хранится стенограмма заседаний Ленинградского городского совета – «Блокадный архив». Посетили выставку участники общественной организации «Юные патриоты России» и ученикигимназии № 295.