Рустам Гильфанов: Три совета, как стартапу выйти из кризиса и стать сильнее

IT-бизнесмен и инвестор Рустам Гильфанов. Фото: личный архив.

Предприниматели постоянно слышат фразу, что сложные ситуации делают лидера и бизнес только сильнее. Тем не менее, многие все еще не готовы принять или бросить вызов. Предприниматели знают, что создание успешной компании — это не только смелая реализация сильной идеи. Большая часть сводится к способности быстро и эффективно реагировать на сложную ситуацию и проявлять стойкость. IT-бизнесмен и инвестор Рустам Гильфанов дает три совета, которые помогут вам преуспеть в роли устойчивого лидера стартапа.

Необходимо разработать долгосрочную стратегию и заранее начать «разогревать» инвесторов. Они могут увлечься вашей бизнес-идеей с самого первого дня, если вы расскажете о команде и продукте детальнее. Многие стартапы, которые успешно закрыли раунды, выстраивали отношения уже довольно долгое время. Следовательно, всегда полезно начинать добавлять контакты в свою сеть LinkedIn и знакомить со своими успехами.

Многие стартапы не могут реализовать план по обеспечению денежных резервов, необходимых для работы их бизнеса во время неожиданных кризисов. Самый частый вопрос: какой денежный резерв следует отложить стартапу или малому бизнесу? По сути, правильного ответа нет. Некоторые эксперты полагают, что для покрытия расходов достаточно иметь трех-пяти месяцев денежных резервов, другие рекомендуют более длительные периоды. Однако вы должны помнить, что создание крупных резервов может негативно повлиять на рост и расширение вашего бизнеса. Поэтому здесь немаловажную роль играет ваша способность получать краткосрочные инвестиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Учредители должны не только поддерживать хорошие отношения с банками, но и хорошо понимать все альтернативные варианты традиционного банковского дела, такие как, например, краудфандинг, и в конечном итоге выбирать решение, которое лучшим образом соответствует текущей ситуации.

Несмотря на то, что каждый кризис приносит с собой проблемы, эти времена также являются источником новых возможностей. Те, кто готов воспользоваться новыми возможностями, могут быстро стать победителями. Хотя ваши шансы на выживание и ускорение могут зависеть от того, в каком секторе вы работаете, есть и другая часть истории, где ваш успех зависит от культуры вашей компании и готовности добиваться успехов в поворотах. Наличие установленной основы для принятия решений задолго до того, как что-то случится, – вот что обычно отличает быстрых игроков от остальных. Благодаря этой пандемии мы все усвоили этот урок, и теперь мы должны быть более подготовлены к аналогичным событиям в будущем.

СПРАВКА

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор.

В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео.