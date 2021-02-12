В Петербурге наградили водителя погрузчика, который потушил горящий каршеринг снегом

Алексея Цыпина наградили за мужество и профессионализм. Фото: vk.com/kb_spb

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга выразил благодарность трактористу-механизатору дорожного предприятия «Коломяжское», который потушил горевший каршеринг. Мужчина не растерялся и засыпал полыхавшую машину снегом при помощи погрузчика.

- Трактористу Алексею Цыпцыну сегодня была вручена благодарность от Комитета по благоустройству. Находясь за рулем снегоуборочной машины, он не раздумывая бросился на помощь водителю, у которого загорелся автомобиль. Мгновенная реакция, профессиональное и виртуозное владение специализированной техникой, позволили Алексею потушить горящую машину, забросав ее снегом прямо из ковша фронтального погрузчика, - написал на своей странице ВКонтакте глава Комблага Сергей Малинин и выразил трактористу личную благодарность.

Руководство дорожного предприятия, где трудится тракторист, также пообещало не оставить героя без награды. Ему выпишут премию в размере месячной зарплаты.

Каршеринг полыхал в субботу на Яхтенной улице. Фото: vk.com/primorsky.online

Напомним, что все произошло в минувшую субботу, 6 февраля, на перекрестке Яхтенной улицы и Богатырского проспекта. Местные жители заметили полыхавшую прямо на дороге машину и начали снимать происходящее на фото и видео. Тут же через переход ходили школьники, вокруг было много народа – рядом стоит торговый центр. Некоторые водители пытались потушить каршеринг из бытового огнетушителя, но их мощности не хватило.

Прекратить пожар удалось только трактористу, убиравшему улицу. За несколько подходов он завалил машину снегом и потушил пламя. Моторный отсек авто полностью выгорел, но взрыва бензобака удалось избежать.