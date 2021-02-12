Больше месяца провела в стационаре: Алису Фрейндлих выписали из больницы

Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы. Фото: Александр ГЛУЗ

Звезду театров Ленсовета и БДТ, фильмов «Служебный роман», «Сталкер», «Три мушкетера» и многих других Алиса Фрейндлих вечером 11 февраля выписали из больницы. В общей сложности актриса провела в стенах стационара больше месяца – с диагнозом «коронавирус» ее госпитализировали в декабре 2020 года.

- Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник, знакомый с ситуацией. – Ей даны рекомендации по дальнейшему режиму. Какое-то время она продолжит лечение, но уже в амбулаторном режиме. В случае необходимости к ней направят специалистов для обследования и консультаций.

Напомним: по информации источника «Комсомолки» Алиса Фрейндлих сразу после заражения какое-то время пыталась лечить коронавирусную инфекцию самостоятельно, на дому. Ни к чему хорошему это, к сожалению, не привело – в итоге в больницу попала сама прима, а также ее дочь и внучка. Но если родственницы Фрейндлих покинули стационар довольно быстро, то ей самой пришлось задержаться: по словам врачей, ее долго не могли вылечить из-за привычки к курению и последовавших за этим осложнений. На прошлой неделе стало известно о том, что звезда победила коронавирус и стабильно получает отрицательные тесты, однако с ее выпиской врачи не спешили – перед этим Фрейндлих нужно было пройти обширный курс реабилитации. В итоге звезда покинула больницу быстро и тайно: дату ее ухода до последнего держали в секрете от персонала, чтобы Алису Бруновну не тревожили СМИ.