«Вы похожи на стадо»: Актер Владимир Епифанцев жестко раскритиковал тех, кто хвалит его за драку в баре

Владимир Епифанцев впервые прокомментировал драку в баре, где он заступился за бывшую жену. Фото: СОЦСЕТИ

Актер Владимир Епифанцев впервые прокомментировал ночную драку, произошедшую в баре в Санкт-Петербурге. Напомним, в бывшую супругу артиста, Анастасию Веденскую, «прилетел» бокал от семейной пары. В результате, по словам пострадавшей, у нее 7 порезов лица и головы. Чуть погодя после инцидента, к обидчикам экс-супруги подошел сам Епифанцев. Он «уложил» не только крепкого мужчину, но и женщину, напавшую на Веденскую. В итоге свой поступок Владимир посчитал, мягко говоря, неоднозначным.

- Друзья, мне кажется, вы несете полнейшую дичь, когда хвалите меня за произошедшее – вот за то, что я сделал. Когда-нибудь расскажу о ситуации, когда все уляжется, мои соображения по поводу того, кто хороший, кто плохой и так далее. Просто свои внутренние ощущения. Мне внутри мерзко. Очень неприятно видеть то, что вы пишите. Неловко за вас. Никто не спросил, что случилось. Вы похожи на стадо – хвалите меня, «мужик, молодец»! – обратился Епифанцев с жесткой критикой к своим поклонникам в Instagram.

Владимир известен своим эксцентричным поведением и скандальными ролями, но теперь он показал и свой гуманизм. Фото: instagram.com/vladimirepifantsev69

Владимир рассказал поучительный случай из прошлого, когда он купался в Тушино в молодости и достал из воды труп утонувшего мужчины, которого спецслужбы долго не могли найти. В итоге юного Епифанцеву стали называть в округе не иначе как «спасателем», хвалить его. А он недоумевал – ведь вытащил труп, а не живого человека.

Но на одну деталь произошедшей драки актер все же пролил свет – он снял обувь перед дракой, потому что она тяжелая и может серьезно покалечить. А в носках он просто «дал пощечины».

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