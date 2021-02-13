«Хотел купить еды»: Житель Ленобласти объяснил, зачем продал мощи Святой Матроны за 500 рублей

Вора, укравшего мощи Святой Матроны из монастыря в Ленобласти, допросили полицейские. Фото: МВД России

Полиция допросила 33-летнего вора, который украл мощи Святой Матроны Московской из Богородичного Успенского монастыря, который находится в Тихвинском районе Ленобласти. Напомним, злоумышленник продал частицы… за 500 рублей. Антиквар, похоже, сам не понял, что именно ему принесли. К вечеру того же дня воришку задержали. Он во всем сознался, а позже рассказал на допросе мотивы своего поступка, которые, конечно, его никак не оправдывают.

- Решил пойти в монастырь в 12 часов дня. Увидел блестящую вещь. Это оказался прах Святой Матроны... Решил украсть ее, заложить за деньги, чтобы купить еды. Оторвал частицы, положил в рюкзак, решил сдать. В содеянном раскаиваюсь, извините мне, пожалуйста, - боязливо и обреченно сообщил вор.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье за кражу в крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

- В ближайшее время мощи вернут в церковь, - добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.