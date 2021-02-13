Монастырь в Ленобласти оценил стоимость мощей Святой Матроны в 540 раз выше той, за которую их продал вор

Реальная стоимость украденных мощей Святой Матроны оказалась в 540 раз выше той, за которую их продали.

Стало известно, насколько сильно продешевил неудачливый вор, который украл мощи Святой Матроны из Богородичного Успенского монастыря в Ленобласти, а потом продал частицы за… 500 рублей. Злоумышленника уже успела осудить вся Россия, поскольку о происшествии написали даже главные федеральные СМИ. Досталось и антиквару, который согласился купить реликвию.

- В монастыре называли реальную стоимость мощей и ларца, где они находились. Это 270 тысяч рублей, в эту сумму и оценили ущерб. То есть вор продешевил в 540 раз. К слову, ранее 33-летнего мужчину уже судили по статье за кражу – он стащил с банковского счета знакомого почти 10 тысяч рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Реальная стоимость ларца и мощей объясняет, почему на вора завели уголовное дело по статье за кражу в крупном размере. Сам он, напомним, пытается оправдаться тем, что хотел купить еды на вырученные полтысячи.