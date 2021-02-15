У соседей пенсионера Владимира Кузьмина в последнее время есть народная примета: если зима будет снежной, во дворе появится петербургская достопримечательность. Чтобы ее создать, мужчине нужны лишь внушительных размеров сугроб, несколько пустых коробок, кухонная терка, две ножовки и пульверизатор. В позапрошлом году Кузьмин построил во дворе дома копию Исаакия, а в этом умелец возвел около своей парадной Ростральную колонну. «Комсомолка» застала мужчину за работой и расспросила о творческих планах.Микеланджело был правВо дворе на Ланском шоссе с начала февраля красуются три вазы на «мраморных» подставках и Ростральная колонна. Их вылепил из снега местный житель – пенсионер Николай Кузьмин. Когда мы подошли к его дому, мужчина бережно опрыскивал свои скульптуры водой.- Я так каждый день делаю, чтобы корочка образовалась и постройка была крепче, - объясняет он.Произведения искусства в своем дворе Владимир создает уже почти 10 лет. Говорит, никакого профильного образования у него нет, просто как-то раз просто решил слепить вазу. А когда увидел результат – понял, что способен на большее. Каждый год, едва выпадет снег, мужчина сваливает его в кучу, а потом распихивает по коробкам – чтобы тот спрессовался.- Смотрите, какие славные кирпичи получаются, - улыбается пенсионер, вытряхивая снежный брусок из картонной коробки. – Я их потом беру и, как говорил Микеланджело, отсекаю все лишнее.Для творчества у Владимира бессменный и весьма забавный набор инструментов: кухонная терка, чтобы шлифовать поверхность, пульверизатор, чтобы ее опрыскивать, и две ножовки. Одной он режет «кирпичи», другой выпиливает скульптуры.- Я сначала, если честно, хотел сделать Спас на Крови, - делится Владимир. – Но времени маловато: башенки мастерить долго, а вдруг в марте потеплеет, и все, ничего не останется. Поэтому я и решил что-то массивное соорудить, чтоб подольше продержалось. Но что-то я размахнулся так, что эта колонна получилась выше меня. И, кстати, я хочу наверх туда свечку поставить. Все магазины обошел, не могу найти подходящую.Не грязь, а мрамор- Видите, какие интересные получились подставки под вазы? – обращает наше внимание Владимир. – А это попросту грязный снег! Разок он мне попался, я было расстроился, а потом присмотрелся: ба, да это же мрамор! И теперь специально снег пачкаю.По словам мужчины, его скульптуры будут прекрасно себя чувствовать даже при температуре +2 градуса. Главное, чтобы не было дождя, который мгновенно их разрушит. К тому, что его статуи недолговечны, пенсионер относится философски: жалко, конечно, но что ж теперь, не лепить их что ли?- В прошлом году ужасная была зима, никакого снега, – вспоминает Владимир. - Я прямо загрустил – навык-то теряется. И тут мне позвонили из Финляндии. Наши бизнесмены там держат базу отдыха и захотели, чтобы я им крепость сделал, Савонлинну. Прежде, чем приступить к работе, я посмотрел внимательно по интернету, как она выглядит, чтобы ни в чем не перечить архитектору. Добротная такая получилась.Спасу - бытьС нынешней композицией во дворе Владимир еще не закончил: осталось немного доработать ростральную колонну, слепить еще одну вазу и пушку петровских времен. А если хватит времени, то во дворе появится и Александрийский столп.- Да-да, и фигуру ангела я тоже на нем сделаю. Попробую хотя бы. А вдруг получится, - улыбается мужчина.В этот момент мимо проходила компания людей. Все они, как по команде, достали телефоны и стали снимать снежные изваяния на телефон. «Обалдеть! Я раньше не видела такого!» - воскликнула женщина. «Я в восторге!» - поддержала ее подруга. Выслушав все комплименты, Владимир продолжил:- А Спас на Крови я обязательно в следующем году сделаю! Надеюсь, зима хорошая будет, - сказал он. – И даже покрашу его, каждую башенку. Представляете, каким великолепным он будет?А КАК У СОСЕДЕЙНародными мастерами славится не только Петербург. Подобные умельцы есть и в Ленинградской области. Например, дядя Юра из города Ломоносов. Он тоже уже несколько лет мастерит в своем дворе снежные скульптуры. Правда, специализируется не на достопримечательностях, а на сказочных и мультяшных персонажах. У дяди Юры даже есть фан-клуб – команда неравнодушных жителей, которые его поддерживают и помогают в зимнем творчестве.