Что случилось с Михаилом Боярским: Актера срочно госпитализировали в Петербурге

Михаила Боярского госпитализировали в петербургскую больницу Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в больницу. Об этом стало известно утром во вторник, 16 февраля 2021 года. Что случилось с Михаилом Боярским, пока что точно неизвестно. Врачи больницы Санкт-Петербурга осматривают актера, чтобы поставить ему точный диагноз.

По предварительным данным, у 71-летнего Боярского поднялась температура. Чтобы перестраховаться и не заниматься самолечением, ему вызвали карету скорой помощи. Сейчас он находится в больницу №122 НМИЦ имени Соколова.

Известно, что артисту уже сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Медики подозревают, что у Боярского могла развиться пневмония.

Напомним, что накануне, 15 февраля, стало известно, что Михаила Боярского разыскивают судебные приставы. Артист не оплатил штраф ГИББ в 3 тысячи рублей.

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