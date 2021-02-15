Михаила Боярского разыскивают судебные приставы за долг в 3 тысячи рублей

Судебные приступы разыскивают Михаила Боярского за неуплату штрафа ГИБДД Фото: Александр ГЛУЗ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в базу судебных приставов. 12 февраля 2021 года на актера возбудили исполнительное производство из-за неуплаты штрафа ГИБДД. Цена вопроса - 3 тысячи рублей. Об этом говорится в банке данных исполнительных производств на портале УФССП по Санкт-Петербургу.

- Акт по делу об административном правонарушении на Михаила Сергеевича был составлен 30 ноября 2020 года. Штраф - 3 тысячи рублей, - говорится в документе.

Согласно КоАП, на уплату штрафа водителю дается 60 дней, а также 10 дней на обжалование. Однако Михаил Боярский все сроки пропустил. Теперь вопрос ему придется решать с судебными приставами.

Машину артиста нередко можно встретить припаркованной в неположенном месте, например, на встречке Невского проспекта Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что автомобиль марки Mercedes, принадлежащий знаменитому Д`Артаньяну, нередко можно заметить припаркованным в неположенном месте. То Боярский оставит "Мерин" на встречной полосе на Невском проспекте, то бросит машину на тротуаре, то и вовсе оставит на всю ночь авто на Зимнем мосту. Сам артист заявил, что паркует автомобиль в неположенных местах, так как в городе часто идут съемки и он просто вынужден так ставить машину.

- Я постараюсь быть законопослушным, - добавил Боярский.

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