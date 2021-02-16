Предварительный диагноз - пневмония: Михаила Боярского оставляют в больнице

В 2020 году Михаилу Боярскому исполнился 71 год. Фото: Александр ГЛУЗ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский останется в стационаре. Такое решение приняли специалисты Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова, куда всенародно любимый актер поступил в ночь с 15 на 16 февраля.

По информации «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», Михаилу Боярскому поставили предварительный диагноз «пневмония». Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Звезда «Трех мушкетеров», «Гардемаринов» и множества других известных картин находится в сознании, дышит самостоятельно и общается с родней и медиками. Его жизни на данный момент ничего не угрожает – врачи регистрируют лишь общие симптомы заболевания вроде повышенной температуры и слабости.

Ранее в той же больнице лечилась известная актриса Алиса Фрейндлих. Фото: Александр ГЛУЗ

Тем не менее медики пока что сомневаются в поставленном диагнозе – несмотря на то, что артист недавно прививался от SARS-CoV-2, его пневмония вполне может оказаться «ковидной». Поэтому как минимум в ближайшие сутки Михаил Боярский стены больницы не покинет – у него возьмут дополнительные анализы и проведут необходимые исследования. Более подробная информация, как ожидается, появится в среду, 17 февраля.

Напомним: Михаила Боярского госпитализировали в Центр имени Соколова в ночь с понедельника на вторник, с 15 на 1 февраля. Около часа ночи у актера резко подскочила температура, и его супруга Лариса Луппиан вызвала «Скорую помощь».

А ранее – буквально на прошлой неделе – из того же стационара выписали известную актрису Алису Фрейндлих. В Центр имени Соколова она поступила уже с подтвержденным диагнозом COVID-19. В общей сложности прима Большого драматического театра провела на больничной койке почти 50 дней – «Комсомолка» подробно рассказывала историю ее борьбы с болезнью.