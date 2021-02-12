Осложнение на сосуды и поражение легких почти на 90 процентов: Как в Петербурге спасали от коронавируса Алису Фрейндлих

Алису Фрейндлих тайно выписали из больницы 12 февраля. Фото: Александр ГЛУЗ

Звезда театров Ленсовета и БДТ, всенародно известная и любимая Алиса Фрейндлих победила коронавирус и выписалась из больницы. В общей сложности она провела в стационаре почти 50 дней и успела за это время изрядно перепугать своих поклонников. «КП-Санкт-Петербург» рассказывает, как врачи Северо-Западный окружной научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова лечили знаменитую актрису, и что все это время мешало ее выздоровлению.

В больницу Алиса Фрейндлих попала еще в прошлом году, 25 декабря. Однако, по информации «Комсомолки», заразилась она как минимум неделей раньше. Какое-то время Народная артистка СССР пыталась лечиться дома – ей делали уколы. Но такое лечение ожидаемо ни к чему хорошему не привело: у звезды «Служебного романа» и «Трех мушкетеров» развилось поражение порядка 40 % легочной ткани. Какое-то время после госпитализации оно стремительно прогрессировало и стараниями врачей остановилось на отметке чуть меньше 90 %. Однако, констатируют медики, цифра это умозрительная: гораздо большее значение играет не поражение, а то, как легкие будут после него восстанавливаться. У Фрейндлих с этим, к счастью, оказался полный порядок.

С 1983 года Алиса Фрейндлих выступает на сцене БДТ. Фото: Большой драматический театр имени Товстоногова

Вдобавок к этому в первые дни Алиса Фрейндлих столкнулась со «множеством» осложнений болезни – в частности, у нее начал развиваться цитокиновый шторм, избыточный ответ иммунной системы на присутствие вируса в организме. Вдобавок, вирус дал большую нагрузку на сосуды - какое-то время у актрисы фиксировали большие скачки давления. И то и другое удалось купировать при помощи интенсивной терапии. Какое-то время состояние Народной артистки СССР оценивалось медиками как тяжелое, но стабильное. 7 января у нее впервые зафиксировали улучшение. 14 января – зафиксировали следующее. С этого момента Фрейндлих уверенно пошла на поправку. Единственное, что отмечали врачи – что она «какая-то скучненькая». Имелось в виду, вероятно, подавленное состояние актрисы – не каждому понравится встречать Новый год в больнице, да и в чисто физическом плане ей пришлось перенести очень многое.

К слову, несмотря на звездный статус и особое внимание, никакой специфической терапии, уникальных или экспериментальных лекарств Алиса Фрейндлих в стационаре не получала. По информации «Комсомолки», лечили ее точно так же, как и всех остальных – в соответствии с клиническими рекомендациями министерства здравоохранения. Капали антибиотики, давали витамины и противовирусные препараты. Так что никакого «рецепта здоровья» в случае со звездой театра и кино не было – все, что называется, по классике, но с учетом индивидуальных особенностей организма.

Алиса Фрейндлих - звезда огромного количества культовых фильмов и спектаклей. Фото: Большой драматический театр имени Товстоногова

С 14 января никаких ухудшений в состоянии актрисы не фиксировали. Единственное – актриса шла на поправку медленнее, чем хотелось бы. Однако ни с какими «внутренними отклонениями» медики это не связывают. Не подтвердилась в итоге и информация о том, что Алиса Бруновна не могла поправиться из-за низкого веса: как утверждают медики, это имело значение только для расчета дозы антибиотиков при внутривенном вливании. По информации «Комсомолки», единственное возможное объяснение, которое дают специалисты – организм Фрейндлих потребовал именно столько времени на восстановление, ни днем меньше, ни днем больше. Это, в общем-то, нормально: в отличие от многих других заболеваний для COVID-19 пока что не существует никаких регламентов и стандартов, человек более столько, сколько болеет.

Факт присутствия Алисы Фрейндлих в больнице руководство старалось не афишировать. Медицинский персонал заранее проинструктировали: попросили не досаждать знаменитой актрисе вопросами и не заговаривать с ней первыми - эта практика, в общем-то, стандартная для всех VIP-больных. Информацию держали втайне и от пациентов – по крайней мере никаких попыток «проникнуть» в отдельную палату к звезде театра и кино и попросить у нее автограф или совместное фото за все 47 дней зафиксировано не было.

В прошлом году Народной артистке СССР исполнилось 86 лет. Фото: Большой драматический театр имени Товстоногова

Выписывали Фрейндлих тоже если и не тайно, то, по крайней мере, в режиме повышенной настороженности. Как стало известно «Комсомолке», у центра имени Соколова последние несколько дней дежурили фотографы, операторы и блогеры – кто-то просто ошивался под стенами, кого-то пришлось выгонять чуть ли не силой. Чтобы оградить актрису от «психопатических» личностей, ее вывели через служебный вход (сама она в тот момент была в шубе с поднятым воротником и низко надвинутой на глаза беретке), усадили в заранее подогнанный автомобиль и увезли домой. И лишь когда Фрейндлих переступила порог своей квартиры – сообщили о ее выписке СМИ. Тем не менее несмотря на всю маскировку медики отмечают, что никаких разительных перемен в ее внешности не произошло – актриса не «высохла» и не стала «неузнаваемой». Сейчас она выглядит как человек, который долго и тяжело болел – не более того. В целом, констатируют специалисты, случай Фрейндлих нельзя назвать ни самым тяжелым, ни самым сложным – во всяком случае в центре имени Соколова наблюдались пациенты с более обширными поражениями и более опасным течением болезни.

Отметим, что лечение Фрейндлих на этом не закончилось – оно просто перешло из стадии стационарного в стадию амбулаторного. Сейчас актриса должна немного прийти в себя, периодически ее будут обследовать на дому, а после, если она захочет – отправят на дополнительную реабилитацию в санаторий.

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