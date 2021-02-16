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Общество

Легкий, прочный и экономный: в Петербурге создают первый в России алюминиевый трамвай

Курсировать по улицам города «Витязь-Ленинград» начнет уже в марте
Елена ДЕГТЯРЕВА
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Такие трамвае планируется поставлять по всей стране

Такие трамвае планируется поставлять по всей стране

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург станет первым городом, по которому в ближайшее время начнет ездить уникальный алюминиевый трамвай. Аналогов такой машине в России нет. Как отмечают разработчики, новый транспорт под названием «Витязь-Ленинград» будет легче своих предшественником, тише, безопаснее, а также позволит неплохо сэкономить на электроэнергии. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на заводе, где уже заканчивается сборка супертрамвая, и заодно выяснили, когда жители Северной столицы смогут на нем прокатиться.

Невский завод не похож на типичное производство. Здесь светло, просторно и чисто

Невский завод не похож на типичное производство. Здесь светло, просторно и чисто

Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта машина прослужит дольше

Когда попадаешь на Невский завод электрического транспорта, кажется, будто здесь не производство, а монтаж масштабной промышленной выставки. В просторном цехе светло и чисто, повсюду суетятся рабочие. Периодически доносится звук дрели и какой-то грохот, но это не мешает прекрасно друг друга слышать.

Мастера собирают машины, как конструктор. А потом оборудуют всем необходимым

Мастера собирают машины, как конструктор. А потом оборудуют всем необходимым

Фото: Олег ЗОЛОТО

В две колонны стоят новенькие, начищенные до блеска трамваи и их отдельные части. Здесь машины собирают, словно конструктор – все детали изготавливают на других предприятиях и привозят на Невский завод. Где-то мастера только начинают объединять секции, а где-то уже заканчивают прилаживать электронику и прикручивать поручни. И посередине всего этого действа красуется он – «Витязь-Ленинград». Первый в России алюминиевый трамвай. Саму возможность его постройки на заводе называют историческим событием.

Новая машина легче своих предшественников на 3 тонны

Новая машина легче своих предшественников на 3 тонны

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Этот трамвай на три тонны легче предыдущих версий «Витязя», - отметил президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. – А это значит, что благодаря ему рельсы в городе прослужат дольше. Более того, эксплуатация алюминиевого кузова обходится гораздо дешевле стального. И плата за электроэнергию снижается почти на треть. А еще такой трамвай дольше служит – он будет спокойно ездить по улицам более 30 лет.

Тихо и безопасно

Преимущества уникального трамвая оценят и пассажиры. Как говорят разработчики, новую машину оснастят улучшенной шумоизоляцией. Также здесь сделают пол с подогревом, оборудуют места для зарядки гаджетов, установят wi-fi. Но самое главное, «Витязь-Ленинград» будет гораздо безопаснее предшественников. В том числе из-за конструкции кузова, которая намного надежнее и прочнее тех, что были раньше.

"Витязь-Ленинград" оснащен улучшенной шумоизоляцией

"Витязь-Ленинград" оснащен улучшенной шумоизоляцией

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Через неделю сюда на сборку привезут еще один такой трамвай. Мы их строим для города в рамках тендера, - поясняет Винокур. – По изначальным условиям, мы должны были предоставить городу два стальных трамвая, но мы решили сделать улучшенную версию. Чтобы влюбить петербуржцев в эту машину.

Алюминиевый трамвай прослужит больше 30 лет

Алюминиевый трамвай прослужит больше 30 лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидается, что оба алюминиевых трамвая выйдут на линию уже в марте. По какому маршруту они будут ездить пока неясно. руководство завода очень надеется, что в Петербурге машину оценят, и ее можно будет запустить в серийное производство. Кроме того, «Витязь-Ленинград» планируют выпускать по всей России и продавать на экспорт.

А ЧТО ЕЩЕ?

Петербургские инженеры готовы и к более дерзкому эксперименту – запустить в городе беспилотные трамваи. И это, как отметил Феликс Винокур, не дань моде - за этой технологией будущее. А потому Невский завод готов хоть завтра оснастить свою продукцию необходимой системой. Мешает лишь то, что использование беспилотных трамваев пока никак не регламентировано.

Феликс Винокур, президент "ПК Транспортные системы"

Феликс Винокур, президент "ПК Транспортные системы"

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда появится регламент, мы с удовольствием это сделаем, -говорит он. - Можно, кстати, внедрять эту систему частично. Например, чтобы на определенных участках пути водитель не мог ехать выше определенной скорости, как бы он ни жал на гашетку. Это в первую очередь безопасность пассажиров.

ТТХ трамвая «Витязь-Ленинград»:

Длина — 27,5 метров

Ширина — 2,5 метров

Количество секций — 3

Материал — алюминий

Оснащение — климат-контроль, медиакомплексы для трансляции информации, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, камеры видеонаблюдения, ГЛОНАСС

Количество дверей — 6

Вес — 37 тонн (на 3 тонны легче, чем стальной аналог)

Срок эксплуатации — более 30 лет

Количество мест — 70.

Общая вместимость — 185 ч