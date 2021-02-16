Легкий, прочный и экономный: в Петербурге создают первый в России алюминиевый трамвай

Такие трамвае планируется поставлять по всей стране Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург станет первым городом, по которому в ближайшее время начнет ездить уникальный алюминиевый трамвай. Аналогов такой машине в России нет. Как отмечают разработчики, новый транспорт под названием «Витязь-Ленинград» будет легче своих предшественником, тише, безопаснее, а также позволит неплохо сэкономить на электроэнергии. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на заводе, где уже заканчивается сборка супертрамвая, и заодно выяснили, когда жители Северной столицы смогут на нем прокатиться.

Невский завод не похож на типичное производство. Здесь светло, просторно и чисто Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта машина прослужит дольше

Когда попадаешь на Невский завод электрического транспорта, кажется, будто здесь не производство, а монтаж масштабной промышленной выставки. В просторном цехе светло и чисто, повсюду суетятся рабочие. Периодически доносится звук дрели и какой-то грохот, но это не мешает прекрасно друг друга слышать.

Мастера собирают машины, как конструктор. А потом оборудуют всем необходимым Фото: Олег ЗОЛОТО

В две колонны стоят новенькие, начищенные до блеска трамваи и их отдельные части. Здесь машины собирают, словно конструктор – все детали изготавливают на других предприятиях и привозят на Невский завод. Где-то мастера только начинают объединять секции, а где-то уже заканчивают прилаживать электронику и прикручивать поручни. И посередине всего этого действа красуется он – «Витязь-Ленинград». Первый в России алюминиевый трамвай. Саму возможность его постройки на заводе называют историческим событием.

Новая машина легче своих предшественников на 3 тонны Фото: Олег ЗОЛОТО

- Этот трамвай на три тонны легче предыдущих версий «Витязя», - отметил президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. – А это значит, что благодаря ему рельсы в городе прослужат дольше. Более того, эксплуатация алюминиевого кузова обходится гораздо дешевле стального. И плата за электроэнергию снижается почти на треть. А еще такой трамвай дольше служит – он будет спокойно ездить по улицам более 30 лет.

Тихо и безопасно

Преимущества уникального трамвая оценят и пассажиры. Как говорят разработчики, новую машину оснастят улучшенной шумоизоляцией. Также здесь сделают пол с подогревом, оборудуют места для зарядки гаджетов, установят wi-fi. Но самое главное, «Витязь-Ленинград» будет гораздо безопаснее предшественников. В том числе из-за конструкции кузова, которая намного надежнее и прочнее тех, что были раньше.

"Витязь-Ленинград" оснащен улучшенной шумоизоляцией Фото: Олег ЗОЛОТО

- Через неделю сюда на сборку привезут еще один такой трамвай. Мы их строим для города в рамках тендера, - поясняет Винокур. – По изначальным условиям, мы должны были предоставить городу два стальных трамвая, но мы решили сделать улучшенную версию. Чтобы влюбить петербуржцев в эту машину.

Алюминиевый трамвай прослужит больше 30 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидается, что оба алюминиевых трамвая выйдут на линию уже в марте. По какому маршруту они будут ездить пока неясно. руководство завода очень надеется, что в Петербурге машину оценят, и ее можно будет запустить в серийное производство. Кроме того, «Витязь-Ленинград» планируют выпускать по всей России и продавать на экспорт.

А ЧТО ЕЩЕ?

Петербургские инженеры готовы и к более дерзкому эксперименту – запустить в городе беспилотные трамваи. И это, как отметил Феликс Винокур, не дань моде - за этой технологией будущее. А потому Невский завод готов хоть завтра оснастить свою продукцию необходимой системой. Мешает лишь то, что использование беспилотных трамваев пока никак не регламентировано.

Феликс Винокур, президент "ПК Транспортные системы" Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда появится регламент, мы с удовольствием это сделаем, -говорит он. - Можно, кстати, внедрять эту систему частично. Например, чтобы на определенных участках пути водитель не мог ехать выше определенной скорости, как бы он ни жал на гашетку. Это в первую очередь безопасность пассажиров.

ТТХ трамвая «Витязь-Ленинград»:

Длина — 27,5 метров

Ширина — 2,5 метров

Количество секций — 3

Материал — алюминий

Оснащение — климат-контроль, медиакомплексы для трансляции информации, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки, камеры видеонаблюдения, ГЛОНАСС

Количество дверей — 6

Вес — 37 тонн (на 3 тонны легче, чем стальной аналог)

Срок эксплуатации — более 30 лет

Количество мест — 70.

Общая вместимость — 185 ч