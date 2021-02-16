Международная выставка «Аутлет» пройдет в ДК им. Кирова в преддверии 8 марта

Каждый пришедший на выставку-продажу «Аутлет» получит возможность приобрести товары высокого качества по разумным ценам.

С 4 по 7 марта в ДК им. Кирова пройдёт выставка-продажа «Аутлет», на которой посетителей ждут грандиозные скидки, акции, сезонные предложения и распродажи от компаний-участников со всех регионов России и из других стран.

Петербуржцы и гости города ежегодно посещают выставку «Аутлет». Посетителей выставки ожидают 4 дня выгодных покупок по доступным ценам от производителей. Все самые интересные предложения несезонных товаров, широкий ассортимент вещей из прошлых коллекций и разнообразных товаров, которые невозможно найти в магазинах, а также интересных новинок только на выставке-продаже «Аутлет»: одежда, обувь и головные уборы; товары для дома; кожгалантерея, сумки и перчатки; аксессуары и украшения; товары для красоты и здоровья; гастрономическая экспозиция.

Гастрономическая экспозиция на выставке включает в себя мясные деликатесы, ягоды в йогурте, орехи и сухофрукты, специи, масла, натуральные соки и напитки, чаи и многое другое.

Каждый пришедший на выставку-продажу «Аутлет» получит возможность приобрести товары высокого качества по разумным ценам.

Выставка-продажа «Аутлет» стала ещё более доступной и удобной для покупателей!

МЕСТО:

Дворец Культуры им. Кирова (Большой проспект ВО, 83)

КОГДА:

4-6 марта с 11.00 до 19.00; 7 марта с 11.00 до 18.00

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Общественный транспорт от станции метро «Приморская»: автобусы: №1, №6; троллейбус: №10, маршрутные такси: №44, №120, №124, №183, №309, №350, №359, №690

Организатором выставки «Аутлет» выступает компания «ФАРЭКСПО». Подробная информация о выставке.