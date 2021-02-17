В городском комитете по образованию наконец-то появился руководитель. Спустя полгода поисков на эту должность утвердили Наталию Путиловскую – бывшего заместителя главы администрации Колпинского района. Эту информацию «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в срежу, 17 февраля, подтвердила вице-губернатор Ирина Потехина.- Да, это действительно так, - уточнила Ирина Петровна. – Сегодня я представила ее комитету.По информации «Комсомолки», Наталья Путиловская уже приступила к исполнению рабочих обязанностей. Выбор именно ее на должность руководителя комитета не случаен: восемь лет назад, во время предыдущей ротации, Путиловская уже рассматривалась в качестве наиболее вероятной кандидатуры. Однако в конце концов выбор Смольного пал на ее прямую конкурентку Жанну Воробьеву.В последние годы Наталья Путиловская работала заместителем главы Колпинского района. В сферу ее рабочих интересов входили образование, здравоохранение, культуры и социальная защита населения. В частности, именно по ее инициативе в районе открылся пункт проката инвалидных колясок, появились несколько садиков и школ, а также началась кампания по предоставлению бездомным комнатам в коммунальных квартирах.Напомним: предшественница Путиловской Жанна Воробьева ушла в отставку 24 июля 2020 года. Впрочем, Смольный она не покинула - чиновницу назначили спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга.