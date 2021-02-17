Учиться в СПбГУПТД: как выглядит мечта школьников попасть в петербургский вуз. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, находящийся в самом центре Северной столицы России, рядом с Эрмитажем, Дворцовой площадью и Невским проспектом, уже давно является объектом мечтаний как петербургской молодежи, так творческих амбициозных школьников из регионов, выбирающих вуз для продолжения обучения. Стать студентом СПбГУПТД на практике оказывается не так-то просто: на некоторые творческие направления подготовки и специальности общий конкурс достигает более 120 человек на место, при этом более 85% зачисленных на бюджетные места очной формы обучения по ним становятся победители и призеры всероссийских олимпиад школьников.

Но молодых людей этот факт не останавливает, и юные абитуриенты продолжают проявлять свои способности для того, чтобы их талант был замечен, даже вне конкурсных испытаний. Так, особое внимание сотрудников университета привлек конкурс, который проводился среди абитуриентов на создание красочной композиции под названием «Я люблю СПбГУПТД» в феврале этого года, а точнее его результаты.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Школьники представляли свои варианты композиций в разных техниках: кто-то рисовал руками, а кто-то использовал цифровые технологии. Участники предлагали даже свое видение логотипа вуза. Но все работы отличало одно – яркость и статность главного здания университета.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Организаторов конкурса впечатлили работы сестер-двойняшек Ксении и Марины Стребуковых из Уфы. В прошлом году Марина стала призером олимпиады «Культура и искусство», более 10 лет входящей в перечень олимпиад, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, получив тем самым право на поступление в СПбГУПТД без вступительных испытаний. Ксении же не хватило всего одного балла до призерства, и теперь поступление в университет промышленных технологий и дизайна для нее – настоящая розовая мечта, такая же, какую она изобразила в своей работе.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

- С годами мы по большей части сами развивали в себе навыки рисования, постоянно делая множество набросков и полноценных картин. Самым ярким прорывом было освоение графического рисунка в 11 лет. Чуть позднее мы создали свои группы с артами и начали брать заказы. И по сей день мы создаём принты для футболок, обложки для книг, логотипы для магазинов, - рассказывают участницы, - год назад мы приехали в Петербург на день открытых дверей в СПбГУПТД. Тогда мы сразу решили, что хотим поступить именно туда. А узнав об олимпиаде, мы поняли, что это наш шанс проявить себя и исполнить нашу мечту.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Авторы лучших работ получили в подарок от вуза графические планшеты и книги по искусству. А для школьников участие стало одним из шагов на пути к мечте – поступлению в крупнейший вуз художественно-технологического профиля в России, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.