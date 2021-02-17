Ближе к Новому году Россию ждет очередная волна роста цен на продукты. И Петербург окажется на ее острие. Эксперты предрекают – разориться на мясе и овощах мы, может, и не разоримся, но вот перейти с говядины на курицу и с гречки на пшенку можем вполне.Ростом цен в России в целом и Санкт-Петербурге в частности уже никого не удивить. Достаточно взглянуть хотя бы на официальные отчеты Петростата. Так, по данным аналитиков, всего за три года – с января 2019 по январь 2021 – килограмм говядины подорожал на 48 рублей, килограмм сливочного масла – на 93 рубля, килограмм яиц и картошки – на 8 и 5 рублей соответственно. И так далее и тому подобное – в обширном списке из 43 позиций нет ни одной со знаком «минус». И дальше будет только тяжелее.- К подорожанию ведет целый комплекс причин, - отмечает доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Алексей Балашов. – Во-первых, это, конечно же, санкции. Из-за того, что ввоз целого ряда иностранных твоаров у нас теперь запрещен, для российских производителей образовались условия, близкие к тепличным. Но образовались они не просто так, а за счет покупателей – конкуренция ослабла, а потому можно свободно и безнаказанно повышать цены.Другой момент – ослабление рубля. На «полное импортозамещение» перейти за все эти годы так и не получилось, и львиная доля сырья и расходных материалов в Россию по-прежнему доставляется из-за рубежа. В том числе, например, семенной материал, из которого на фермах потом «получаются» молодые бычки и поросята. Поэтому цены на мясо вырастут в первую очередь – вопрос лишь в том, на сколько.- Третья причина – «коронавирусный шок», - отмечает эксперт. – Из-за него, в частности, люди активно скупали продукты в начале 2020 года и тем самым создали повышенный спрос, который привел к увеличению цен. Но ажиотаж закончился, а цены остались там же, где и были.В последние полтора-два месяца рост цен ощутимо ускорился. По словам Балашова, это сезонная история – к началу весны запасы натуральных продуктов у производителей истощаются, и остатки начинают продавать дороже. Начинается «сезон высоких цен», как правило, после Нового года и длится вплоть до лета – до следующих урожаев.- Если говорить о какой-то относительно долгосрочной перспективе, то наиболее ощутимый скачок цен ждет нас ближе к Новому году, - отмечает ученый. – Летом, скорее всего, их рост немного замедлится, потому что большая часть населения уедет на дачи, и такого высокого спроса не будет. Осенью начнется активная предвыборная компания, и цены будут стараться сдерживать. Ну а зимой – в четвертом квартале 2021 – первом квартале 2022 года – мы уже будем видеть, что называется, «очищенную» статистику.Как сильно подорожают продукты, сказать пока трудно. Известно лишь, что рост цен будет сильно опережать рост инфляции и народных доходов – об этом говорят как исследования, так и простая логика. Зато уже понятно, что Петербург столкнется с этим одним из первых.- Наш город очень сильно зависим от импорта, - констатирует Алексей Балашов. – Собственных производственных мощностей нам явно не хватает, рядом нет крупных сырьевых ресурсов и запасов продовольствия, поэтому сюда завозится практически все – от зерна до того же семенного материала и готовых продуктов. Кроме того, Санкт-Петербург – крупнейший европейский порт России, куда ввозится огромное количество иностранных товаров. Соответственно, мы больше всех остальных зависим от импорта – и раньше всех ощутим изменения цен.Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, на сколько подорожает новогодний стол петербуржцев. Прогноз тоже был удручающим - и полностью оправдался.