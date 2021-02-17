Уже завтра выйдет на сцену: Михаила Боярского выписали из больницы

Михаил Боярский едет домой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Народный артист РСФСР Михаил Боярский после дня проведенного в больнице возвращается домой. Звезду "Трех мушкетеров" госпитализировали в больнице накануне из-за высокой температуры. Скорую помощь вызывала супруга актера Лариса Луппиан, которая решила перестраховаться. Сам же Михаил Сергеевич хотел приехать лишь на обследование и был недоволен тем, что его оставили в больнице. У медиков он просил вернуть его домой, но они до получения всех результатов анализов оставили его ночевать в палате.

У Михаила Боярского подозревали пневмонию, проверяли на коронавирус. К счастью, ни первый, ни второй диагнозы не подтвердились. И теперь артист возвращается домой к своей семье. Все эти дни они изнывали от звонков обеспокоенной прессы.

- Да, его выписали, он сейчас едет домой и завтра играет спектакль, - рассказал "КП-Петербург" сын Михаила Боярского депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. - Спасибо всем.

Михаил Боярский провел день в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Михаил Сергеевич полностью здоров?

- Для 71-летнего человека это будет смелое заявление. Тем не менее, он в полном порядке.

- Известен ли диагноз Михаила Сергеевича.

- Это закрытая информация, спрашивать такое не совсем корректно.

Сейчас температура Михаила Боярского стабилизировалась. Спектакль "Смешанные чувства" с ним и его женой Ларисой Луппиан пройдет 18 февраля в театре имени Ленсовета.

Сам артист, как настоящий мужчина, пока не хочет говорить о своем здоровье. Но если бы захотел, то явно бы ответил: "Все в порядке, тысяча чертей!".

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