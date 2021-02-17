«У него уже все в порядке»: Михаила Боярского готовят к выписке из больницы

Михаил Боярский пошел на поправку Фото: Александр ГЛУЗ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, перепугавший своих поклонников госпитализацией, пошел на поправку. Главного Д'Артаньяна страны в ночь на 16 февраля увезли в больницу с температурой, скорую помощь ему вызвала жена - артистка Лариса Луппиан. После обследования тест на коронавирус дал отрицательный результат. Однако медики заподозрили у Михаила Сергеевича пневмонию и оставили на время в палате.

Уже к вечеру у Михаила Боярского спала температура, состояние нормализовалась. Артист начал проситься домой. И вот сегодня утром пошли разговоры о его скорой выписке.

Михаил Сергеевич не любит говорить о своем здоровье Фото: Илья СМИРНОВ

- Все в порядке у Михаила Сергеевича, - сообщил "КП-Петербург" сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский. - Я думаю, что сегодня он будет дома. Температуры нет, диагноза нет, но это не ковид, не пневмония.

Сам Михаил Боярский, в свойственной ему мужественной манере, не любит вести разговоры о здоровье. Артист всегда отвечает, что у него все в порядке. После госпитализации в больницу он перестал отвечать на звонки, не желая, чтобы новости о его состоянии распространялись в прессе.

Михаил Боярский находится в больнице имени Соколова. Ранее там с коронавирусом лежали артистка Алиса Фрейндлих и экс-футболист Вячеслав Малафеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Температура спала, просится домой: Родственники Михаила Боярского рассказали последние новости о его самочувствии

Д'Артаньян меньше суток находится в больнице, но уже с нетерпением ждет выписки (подробности)